Retroscena Blogo: La Settimana Ventura non torna in onda e rischia la chiusura definitiva

Di Massimo Galanto lunedì 25 maggio 2020

Dopo una sola stagione, peraltro monca causa coronavirus, il programma di Simona Ventura su Rai2 sarebbe destinato alla chiusura definitiva

Se il campionato di calcio di Serie A sembra essere - si deciderà giovedì prossimo - sempre più vicino al ritorno in campo (il 13 o il 20 giugno), non si può dire altrettanto per La Settimana Ventura.

Secondo quanto risulta a Blogo e come anticipato dal sito del Fatto Quotidiano, infatti, il programma condotto da Simona Ventura, sospeso a marzo scorso per l'emergenza coronavirus, non dovrebbe tornare in onda su Rai2. Stando alle informazioni in nostro possesso, per la trasmissione che era iniziata col titolo La Domenica Ventura e con lo scopo di "raccontare il match delle 12.30 attraverso ciò che accade dentro e fuori gli stadi", con "le voci dei protagonisti ma anche quelle dei loro familiari, per vivere situazioni inedite e mai viste prima, con i collegamenti degli inviati che, dalle case dei giocatori o in giro per l’Italia, offriranno un punto di vista differente della partita calcistica", dovrebbe calare il sipario per sempre.

Insomma, nel palinsesto di Rai2 della prossima stagione non sarebbe prevista il programma che, per volontà dell'ex direttore di rete Carlo Freccero, ha sostituito lo storico appuntamento di Mezzogiorno in famiglia.

L'ultima puntata di La Settimana Ventura andata in onda risale a domenica 8 marzo, con la conduttrice in collegamento da Milano e il resto del cast in studio a Roma.