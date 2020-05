Amici Speciali, solo 4 dei 12 concorrenti arriveranno in finale

Di Massimo Galanto lunedì 25 maggio 2020

Cambia il meccanismo nello show della De Filippi, che, dopo il calo di ascolti della seconda puntata, sembra voler virare verso il talent

Venerdì 29 Maggio la SEMIFINALE di #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia in prima serata su Canale 5... Chi tra i 12 artisti in gara sarà tra i QUATTRO FINALISTI? Scrivetelo qui sotto 🤩👇🏻 pic.twitter.com/p1shJhugWI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 25, 2020

Saranno soltanto 4 su 12 i concorrenti di Amici Speciali che arriveranno in finale, prevista in palinsesto su Canale venerdì 5 giugno. L'annuncio poco fa sugli account ufficiali della trasmissione di Maria De Filippi.

Questo significa che nella semifinale, in onda venerdì prossimo, otto concorrenti dovranno lasciare la gara - che ricordiamo è a scopo benefico in favore della Protezione civile.

È plausibile che questa che appare come una modifica al meccanismo (con una virata verso il talent) sia in qualche modo legata agli ascolti in calo fatti registrare venerdì scorso, quando la trasmissione della De Filippi è stata battuta in replica da un film tv di Rai1.

In ballo per i posti in finale ci sono i 5 ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di Amici, ossia il vincitore di categoria della 15esima edizione Gabriele Esposito, il finalista della medesima edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16esima edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18esima edizione Umberto Gaudino e il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19esima, il ballerino Javier Rojas e i 7 cantanti, ossia Irama, vincitore di Amici 17, Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor, Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata, Alberto Urso, vincitore di Amici 18, la band The Kolors, vincitrice di Amici 14, Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19, e Random.

La prima puntata è stata vinta dal danzatore Alessio Guadino, la seconda da Alberto Urso.