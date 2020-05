Top 10 con Carlo Conti a giugno su Rai1, ecco come sarà il programma (Anteprima Blogo)

Di Hit lunedì 25 maggio 2020

Anticipazioni sul nuovo programma del conduttore toscano

Sarà una novità, anzi la novità del palinsesto estivo della prima rete della Rai. Parliamo del nuovo programma diretto e condotto da Carlo Conti Top 10, che andrà in onda in diretta da venerdì 12 giugno in prima serata sulla prima rete della televisione pubblica. Un modo per tenera accesa la rete anche durante il periodo estivo e allo stesso tempo la voglia di testare un programma nuovo.

Il programma verrà trasmesso dallo studio della Corrida, di cui utilizzerà parte della scenografia e verrà realizzato con le misure restrittive in vigore a seguito dell'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese. Quindi niente pubblico, pochi ospiti e distanziamento fra i personaggi presenti in scena.

Vediamo dunque brevemente come sarà strutturata la trasmissione che vedrà in campo due squadre composte da tre elementi vip che gareggeranno fra di loro. Dovranno infatti indovinare le posizioni delle varie classifiche che verranno presentate in questo nuovo programma, classifiche che spazieranno su tantissimi argomenti e settori.

Potrebbero essere presentate le classifiche per esempio dei dieci brani che hanno venduto di più nel 1982, Oppure le dieci automobili più vendute nel 1968, oppure ancora si menzioneranno 10 calciatori e si chiederà di metterli in ordine per altezza e così via. Nel corso del programma è prevista la partecipazione di alcuni ospiti protagonisti in qualche modo di quelle classifiche.

Insomma un modo per giocare e per fare un tuffo nella memoria attraverso musica ed oggetti che hanno caratterizzato la vita degli italiani. Il programma, come detto, dovrebbe andare in onda per 4 puntate a partire da venerdì 12 giugno, ma tutto deve ottenere ancora il via dalla task force Rai che si occupa delle misure anti-coronavirus.