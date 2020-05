Corrado Guzzanti, Vulvia e gli 'mbuti da Rieducational Channel a Propaganda Live

Di Giorgia Iovane venerdì 22 maggio 2020

Vulvia e gli 'mbuti da Rieducational Channel a Propaganda Live grazie al ministro Azzolina.

"Gli studenti non sono imbuti che si riempiono": la frase del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha scatenato l'ironia della rete e ha ricordato a più di una generazione l'eterna Vulvia e i suoi 'mbuti. E così ecco che Vulvia torna questa sera, venerdì 22 maggio, in prima serata per raccontarci "chi ha inventato il primo 'mbuto" con una puntata speciale di Rieducational Channel ospitata da Propaganda Live.

Continua quindi la collaborazione di Corrado Guzzanti con il programma di Diego Bianchi: siamo alla terza settimana di contributi, brevi ma sufficienti a ricordarci quanto Guzzanti ci sia mancato. L'uscita della Azzolina peraltro ha creato un 'cortocircuito' ipertestuale per appassionati: da una parte la somiglianza notata con Sabina Guzzanti, quindi il 'naturale' link con la maturità 'eccezionale' per le nuove generazioni di Lorenzo e infine la non voluta citazione degli 'imbuti'. E gli effetti di questo intreccio si vedranno questa sera a Propaganda.

E non vediamo l'ora.