Ritorna 'Chi vuol essere milionario' su canale 5: ecco quando

Di Marco Salaris venerdì 22 maggio 2020

A 20 anni dalla prima puntata, Gerry Scotti annuncia il ritorno dello storico game show nella prossima stagione tv. Si aggiunge anche la puntata VIP.

Esattamente oggi, 22 maggio 2020, per Chi vuol essere milionario è una data speciale. Il game show compie esattamente 20 anni dalla messa in onda della prima puntata dell'edizione italiana. Il game show condotto da Gerry Scotti venne trasmesso per la prima volta il 22 maggio del 2000 per tre settimane (tutti i giorni) nel preserale di Canale 5.

Da allora il programma ha fruttato ben 14 edizioni, l'ultima in ordine di tempo è stata trasmessa a cadenza settimanale dal 14 gennaio al 4 marzo scorso. Per la quindicesima edizione? Sembra non si voglia attendere troppo: Gerry Scotti ospite di 105 takeaway (condotto da Daniele Battaglia e Diletta Leotta su Radio 105) ha annunciato la realizzazione di una nuova serie di puntate che andranno in onda da settembre sulla rete ammiraglia Mediaset.

La forma del gioco sarà riveduta per le risapute misure anti Covid-19 come affermato dal conduttore che aggiunge un altro particolare: "Faremo sicuramente una puntata a inviti, a me non piace usare la parola VIP, ma la faremo con personaggi famosi". Tra gli ospiti che potrebbero animare l'appuntamento speciale ci potrebbe essere anche Diletta Leotta e suo padre che in radio si sono prestati ad un 'provino' del gioco e guadagnati l'invito a parteciapre.