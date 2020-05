Amici Speciali diretta seconda puntata 22 maggio 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone venerdì 22 maggio 2020

Amici Speciali diretta seconda puntata 22 maggio 2020 su Canale 5 con Maria De Filippi

Amici Speciali - Con Tim Insieme per l'Italia torna in onda, stasera, venerdì 22 maggio 2020, in prima serata, su Canale 5 con Maria De Filippi. Sette cantanti e cinque ballerini si sono sfidati a colpi di performance artistiche che hanno regalato ai telespettatori uno spettacolo decisamente godibile. In tempi di pandemia mondiale, il pubblico affolla i divani (di casa) non le tribune dello studio televisivo; e in palio non ci sono medaglie ma tamponi. Lo show ha, infatti, come unico fine - oltre al connaturato scopo di intrattenere - quello di sostenere la Protezione Civile.

Amici Speciali - Squadra Bianca e blu

La squadra bianca di Amici Speciali è composta da Random, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Michele Bravi, Andreas Muller, Alessio Gaudino (vincitore della prima puntata). I Blu, invece, sono rappresentati da Irama, Alberto Urso, Gabriele Esposito, The Kolors, Umberto Gaudino e Javier Rojas. A giudicare le loro performance, il pubblico da casa attraverso il televoto. I proventi della votazione saranno devoluti interamente alla Protezione Civile.



Amici Speciali - giuria

La giuria di Amici Speciali è formata da Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Gerry Scotti. E, poi, Anna Pettinelli per Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelletti per Radio Italia, Alessandro Sansone per Radio 105 e Federica Gentile per Rtl 102.5. Chiudono il cerchio Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.



