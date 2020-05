Amici Speciali: charity show che conferma la forza televisiva della coppia De Filippi-Ferilli

Di Massimo Galanto sabato 16 maggio 2020

Il racconto e la recensione della prima puntata di Amici Speciali

Con Amici Speciali, ossia il secondo spin off stagionale (dopo la versione Celebrities) di Amici, Maria De Filippi propone uno show molto più varietà che talent, con finalità benefiche. Insieme a Tim donati in favore della Protezione civile 30 mila tamponi e pagati il rimborso per 5 medici e per 10 operatori socio-sanitari per un mese, per un totale di 100 mila euro (più i soldi del televoto).

La gara non è una gara, ma una sequenza di esibizioni di artisti in rampa di lancio (o di rilancio) in un contesto rilassato (un po' sotto ritmo) e retorico (tutti cantano e ballano bene, tutto è bellissimo, persino il nuovo brano di Alberto Urso). Una vera e propria vetrina: non è un caso che quasi tutti i concorrenti cantanti in gara abbiano rilasciato proprio oggi il loro nuovo singolo, naturalmente presentato live su Canale 5 (anche se in piena seconda serata) con i complimenti delle radio schierate in studio.

I momenti di varietà sono affidati ai giochi tra la conduttrice e i giurati, suoi amici. Il più riuscito senza dubbio quello dello sketch con Sabrina Ferilli in una scatola buia, vittima degli scherzi della De Filippi. Che torna a puntare sulla indiscutibile forza televisiva dell'attrice romana, già - non a caso - arruolata a Tu sì que vales e a House Party.

A proposito di potenziale televisivo, sembra promettere bene quel guascone napoletano di Stash, buona spalla giovane per la De Filippi, che comunque gioca sul sicuro circondandosi dei fidati e bravi Zerbi e Scotti.

Per il resto è confermato – non poteva essere altrimenti – il richiamo implicito o esplicito agli elementi ormai storici del mondo amiciano, dalle carte alla magic ball, dalle prove di improvvisazione al meccanismo di gioco inutilmente contorto (perché dare un voto da 70 a 200?), fino alla insopportabile durata extra large.

21.34 Inizia Amici Speciali!

21.34 De Filippi presenta la giuria radiofonica, quella dei prof, saluta Peparini, quindi fa entrare i concorrenti.

21.36 De Filippi presenta la giuria cattivissima e spietata. Qualche problema di audio. Scotti: "Sarà una festa meravigliosa". Abbagnato assente perché è in quarantena, essendo rientrata in Italia dalla Spagna.

21.38 De Filippi: "Questo è un periodo particolare, stiamo uscendo da una fase negativa, ma la sanità ha ancora bisogno di tante cose". In palio nella prima manche ci sono 30 mila tamponi!

21.40 Parentesi sul corno indossato da Maria e regalatole dalla Ferilli.

21.42 Si parte con la gara, Andreas sul palco.

21.43 Siamo al primo grazie a Peparini, firmato Pettinelli.

21.44 Panariello: "Questo programma si dovrebbe chiamare congiunti speciali".

21.46 Atmosfera molto rilassata, tocca a Stash. Intanto Andreas ha totalizzato 455 punti. In che senso?

21.49 I blu con Stash pendono 510 punti.

21.49 Michele Bravi canta Il diario degli errori. De Filippi: "Lo cantò a Sanremo quando c'eravamo io e Carlo".

21.52 Bravi: "Penso che tu sia un grande artista, ogni volta che canti sei commovente e struggente. Arrivi al cuore delle persone"

21.56 Si passa alla coreografia ormonosa di Gabriele. Ferilli: "Me lo ricordo bene, vinse un'edizione in cui c'ero anche io".

21.57 De Filippi introduce la gara della giuria. Si parte da un pacco sugli spalti.

22.00 In palio per i giurati c'è "una supercoppa meravigliosa".

22.02 Panariello si è scritto i nomi delle squadre sulle gambe. Dovrà sfilare.

22.02 Panariello: "Sembro Mariotto". De Filippi: "Di Ballando con le stelle".

22.05 Lo sketch di Panariello modello e la De Filippi appare molto divertita.

22.12 Quasi monologo di Panariello.

22.14 Panariello vince la Super coppa, che in realtà è molto piccola!

22.16 Gaia contro Alberto Urso, riprende la gara.

22.17 De Filippi e la Gentile di Rtl 102.5 sottolineano un presunto scambio di sguardi tra Gaia e Alberto. Lei: "Siamo amici". Maria: "Non c'è nulla, l'interesse è unilaterale".

22.22 Torna la Magic ball. Gaia la gioca con Andreas. I blu rispondo con Stash.

22.29 Stash particolarmente espansivo stasera. De Filippi lo interrompe: "Mo' non ti prendere tutto questo spazio".

22.36 Vince la squadra blu. Sbloccati 30 mila tamponi per l'Italia.

22.37 Pubblicità.

22.41 Stash è il campione della prima manche.

22.44 De Filippi: "Random è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo, ha un grande successo sul web, sei molto bravo, scrivi bene, faceva il muratore. Aveva la musica in testa, gli davano le note a scuola, i genitori lo punivano. Scappava di casa dalla finestra, non dalla porta".

22.45 Seconda manche, si parte con Umberto dei blu.

22.48 Mambo anche per la Ferilli con Umberto. Mica scema!

22.51 Per i bianchi c'è Giordana. Scotti si commuove.

22.54 Si procede con Irama contro Alessio. Il primo canta La ragazza con il cuore di latta.

22.58 Irama-Filippo incassa i complimenti della Gentile di Rtl 102.5.

23.02 Alessio elogiato da Ferilli e Scotti. De Filippi lo prende bonariamente in giro perché non parla mai.

23.04 Tocca a Random. Per la Gentile "spacca".

23.06 Random: "Quando canto Chiasso me la faccio sempre un po' sotto".

23.08 Ecco un quadro di Peparini dedicato a San Francesco. Protagonista Javier.

23.12 La Ferilli prende al contrario il microfono. De Filippi: "Non stai bene!".

23.14 I concorrenti indossano le mascherine solo quando si alzano e si avvicinano per parlarsi.

23.16 Magic ball, Giordana Vs Irama, ma prima pubblicità.

23.21 Giordana canta La vita. Ambiziosa.

23.23 De Filippi ai concorrenti: "Grazie per mettervi in gioco: anche se lo spirito è un gioco, è comunque una gara tra di voi, di solito gli artisti dopo aver raggiunto i dischi d'oro scappano".

23.30 Vincono i bianchi e sbloccano il rimborso per 5 medici per un mese.

23.31 Secondo momento Super coppa meravigliosa.

23.33 Sabrina Ferilli, tocca a lei.

23.37 La Ferilli deve indossare una mascherina (sugli occhi): "Aiutame a mettere sto caxxo de coso..."

23.39 La Ferilli, con la maschera che copre gli occhi, viene inscatolata. De Filippi: "Sabrina tu sei serena?". Lei: "Un cazzo, sono serena".

23.40 Ferilli al buio vittima della De Filippi che da fuori le fa cadere addosso pupazzetti pelosi e petali, non prima di averle gettato contro dell'aria fredda.

23.42 Ferilli: "Maria, ma tu non sei normale".

23.44 Terza manche, con televoto aperto (tutto devoluto alla Protezione civile).

23.45 Tocca ad Alessio, che deve improvvisare. Dall'altra parte ecco Stash.

23.52 Nel mezzo il siparietto De Filippi-Random: "Random vuoi fare un appello perché siete sotto?". "Ragazzi, votateci perché siamo sotto".

23.56 Bianchi in vantaggio.

23.57 De Filippi svela che è stato Stash a segnalarle Random.

00.02 Andrea balla, la Ferilli apprezza: "Porca loca!".

00.07 Irama canta il nuovo singolo che si candida ad essere tormentone estivo. Ora tocca a Giordana, anche lei col suo nuovo pezzo.

00.09 Le radio commentano i pezzi nuovi di Irama e di Giordana.

00.10 Ecco il nuovo singolo di Alberto, Quando quando.

00.14 Alberto Urso: "Cantare con Sabrina davanti non è facile, Sabrina è il top della vita, con lui sono cresciuto, è il top della gamma". Pubblicità.

00.20 Si riparte con Michele Bravi che presenta il suo nuovo singolo La vita breve dei coriandoli. Arrivano complimenti dalle radio.

00.25 Blu in vantaggio.

00.27 Nuovo momento varietà con Zerbi-Scotti-De Filippi. Scotti conduce il quiz con Zerbi e De Filippi concorrenti.

00.29 Il gioco consiste nel tirare i bicchieri d'acqua in faccia all'altro.

00.33 Si spacca l'uovo in testa ed esclama: "Porca tr0ia".

00.36 Lo sketch con Zerbi finisce col classico gavettone.

00.43 Random Vs Gabriele, ultima sfida. Il primo canta Pianeti di Ultimo.

00.47 De Filippi assicura che il nuovo singolo di Random è "davvero molto bello". Intanto Panariello si stropiccia gli occhi. Si è fatta una certa. Come dargli torto?

00.50 Visto che non è per nulla tardi, ecco Panariello a ballare al centro dello studio.

00.53 I bianchi vincono la terza manche. Sbloccato rimborso per 10 operatori socio-sanitari per 30 giorni.

00.54 Michele il campione della terza manche.

00.55 Ultima sfida a tre, tra Stash, Alessio e Michele Bravi. De Filippi: "Abbiamo tempo per farli esibire?" No. E allora si fa di clip highlights.

00.57 I tre campioni si votano. Alessio e Michele pari.

01.01 Il campione della prima puntata è Alessio! De Filippi fa sapere che le donazioni alla Protezione civile di stasera ammontano a 100 mila euro.

01.03 Fine puntata.

Stasera, venerdi 15 maggio, su Canale 5, a partire dalle ore 21.25, inizia Amici speciali, lo spin off di Amici che sarà condotto da Maria De Filippi e che TvBlog seguirà in liveblogging.

L’obiettivo - viene spiegato nel comunicato stampa di lancio del programma - è "di regalare con quattro speciali un sorriso a tutti gli spettatori che sono radunati davanti alla tv e che in questo difficile momento hanno bisogno di leggerezza e spensieratezza".

Il format prevede una sfida a squadre che coinvolge dodici artisti conosciuti dal pubblico. Nel dettaglio i concorrenti sono 5 ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di Amici, ossia il vincitore di categoria della 15esima edizione Gabriele Esposito, il finalista della medesima edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16esima edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18esima edizione Umberto Gaudino e il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19esima, il ballerino Javier Rojas.

Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17, Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor, Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata, Alberto Urso, vincitore di Amici 18, la band The Kolors, vincitrice di Amici 14, Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19, e Random.

In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata.

A valutare le esibizioni la giuria formata da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e dall'etoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato.

Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia vedrà i giurati mettersi in gioco e partecipare alla gara non solo come Giudici ma anche come attivi portatori di allegria e buon umore in una sedicente gara parallela. Oltre al parere della giuria saranno determinanti le valutazioni espresse grande direttore d’Orchestra Peppe Vessicchio, dalla Maitre de ballet Alessandra Celentano e dell’esperto di discografia Rudy Zerbi, tre volti storici di Amici che hanno visto nascere e crescere professionalmente la maggior parte degli artisti in gara.

In studio a giudicare le performance quattro rappresentanti dei quattro più grandi network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelleti per Radio Italia Solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.

Direttore artistico dello show Giuliano Peparini. Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Emanuela Sempio e Totò Copppolino. Produttore esecutivo Fascino Pg.t. Claudia Ciaramella. Firma la regia Andrea Vicario.