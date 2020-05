Fratelli in Affari: una casa è per sempre, nuova prima visione su Cielo

Di Claudia Cabrini lunedì 18 maggio 2020

I fratelli Drew e Jonathan Scott tornano in prima visione assoluta su Cielo fino al 29 maggio con il loro nuovo format immobiliare

Tra i tanti volti noti dei format lifestyle d'oltreoceano, in Italia sono probabilmente loro, i fratelli Drew e Jonathan Scott, i più amati tra tutti. Dopo il successo di Fratelli in Affari, a partire da oggi lunedì 18 maggio e fino al 29 maggio, dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 sul canale Cielo, vedremo la coppia di immobiliaristi canadese alle prese con un nuovo programma, Fratelli in Affari: una casa è per sempre, novità per i fratelli Scott che stavolta dovranno aiutare giovani coppie a trasformare le loro abitazioni in case da sogno.

In prima visione assoluta su Cielo (visibile al canale 26 del Digitale Terrestre oppure sul canale 126 di Sky), Drew e Jonathan Scott si cimenteranno in una sfida completamente nuova, senza ovviamente distogliere l'attenzione dall'elemento che tra tutti rimane il più importante: la casa. Gli agenti immobiliari, che lo ricordiamo sono originari dello Stato della British Columbia, in Canada, questa volta uniranno le loro forze per trasformare un semplice immobile in una casa da sogno, ottimizzando gli spazi e giocando con creatività, arredamento e colori per rendere un ambiente domestico apparentemente normale in un'abitazione speciale, accogliente e confortevole per tutta la famiglia.

Nelle settimane scorse vi avevamo anche parlato di un altro format di successo dei Fratelli Scott già in onda da qualche settimana negli States: Celebrity IOU, che tuttavia non sappiamo se mai approderà anche in Italia. Certo è che per il momento siamo ben lieti e curiosi di scoprire quali sorprese Fratelli in Affari: una casa è per sempre ci riserverà.