Blogo retroscena: Marcello Masi verso La Vita in diretta estate

Marcello Masi verso La Vita in diretta estate

Di Hit sabato 16 maggio 2020

Il conduttore dell'edizione estiva del prestigioso contenitore pomeridiano della prima rete

Entra in Rai nel 1987. Nel 1989 è giornalista economico del Giornale radio Rai della mezzanotte, per poi passare nel GR diretto da Livio Zanetti tre anni dopo. Nel 1994 arriva al Tg2 diretto all'epoca da Clemente Mimun e successivamente approda alla vice direzione del Televideo per poi tornare al Tg2 chiamato da Mauro Mazza con i galloni di vice direttore. Arriva alla direzione del telegiornale fondato da Andrea Barbato nel 2011, adesso è conduttore di Linea verde life, con Daniela Ferolla il sabato mezzogiorno su Rai1 e attualmente lo vediamo anche nelle repliche in onda tutti i giorni al posto della Prova del cuoco.

Il profilo, come abbiamo visto di tutto rispetto, è quello di Marcello Masi che dovrebbe essere (usiamo ancora il condizionale in attesa dell'ufficialità e anche per prudenza viste le tante indiscrezioni circolate in questi giorni per questo ruolo) il nuovo conduttore della Vita in diretta estate, in onda nei mesi di luglio ed agosto, dal lunedì al venerdì, su Rai1.

Masi, autorevole ma non noioso è il conduttore perfetto per questo programma che si accinge, dal prossimo autunno, a cambiare completamente veste (si pensa alla conduzione unica con l'attuale conduttore Alberto Matano primo candidato) diventando appunto un programma autorevole, ma non noioso, pronto a rendere ancora più prestigioso e credibile il logo Rai in alto a sinistra. Tutto questo abbandonando progressivamente certo gossip a grana grossa, ma non rinunciando per questo a contenuti leggeri, mixati ad un'attualità ad ampio spettro.

Masi dovrebbe essere affiancato da una signora, il cui nome non è stato ancora deciso. Di certo non sarà Ambra Angiolini che seppur confermando il contatto avuto con Rai1 segnalato da queste colonne, ha preferito declinare l'invito del direttore di rete Stefano Coletta, parlandone sul suo profilo Instagram ed esprimendosi in questo modo: "Non farò La Vita in Diretta (Estate), sono onorata dalle voci e sono estimatrice di Coletta, speriamo di fare tante altre cose. Stiamo lavorando". Ambra dunque sarà su Rai1 nel corso della prossima stagione, ma non a Vita in diretta.

Resta dunque solamente da decidere il nome della persona che affiancherebbe Masi in Vita in diretta estate (qualora si decida per una conduzione doppia che ormai risulta essere superata) e fra i nomi che si starebbero vagliando ci sarebbe anche quello di Ingrid Muccitelli, attualmente conduttrice di Linea verde con Giuseppe Convertini nella domenica di Rai1, ma la lista delle pretendenti a quel ruolo sarebbe davvero, o forse troppo, lunga.