La vita in diretta estate, spunta il nome di Ambra (Retroscena Blogo)

Di Massimo Falcioni mercoledì 13 maggio 2020

Per la conduzione dell'edizione estiva de La vita in diretta spunta anche il nome di Ambra Angiolini

Si fa anche il nome di Ambra Angiolini per la conduzione dell’edizione estiva de La vita in diretta. L’indiscrezione arriva nei giorni in cui cominciano a circolare le ipotesi sui volti che accompagneranno i telespettatori di Rai 1 nei mesi caldi della stagione.

L’appuntamento con Alberto Matano e Lorella Cuccarini proseguirà ancora per diverse settimane, salvo poi lasciare il campo ai sostituti. L’anno scorso il testimone venne ceduto a Beppe Convertini e Lisa Marzoli, non confermati per il 2020.

Ci si domanda a questo punto se l’eventuale guida di Ambra sarà solitaria o in tandem. Nei giorni passati tra i candidati era emerso anche il profilo di Pino Strabioli, spesso ospite del programma prima che l’emergenza coronavirus ridisegnasse temi e priorità del contenitore pomeridiano.

L’ex star di Non è la Rai è reduce dal Concerto del Primo Maggio, costretto ad abbandonare la tradizionale piazza San Giovanni per rifugiarsi all’interno del teatro delle Vittorie.