Nomine Rai: Franco Di Mare direttore Rai3, Mario Orfeo al Tg3

Di Massimo Galanto giovedì 14 maggio 2020

L'ex direttore di Rai1 Teresa De Santis diventa presidente di Rai Com, ecco tutte le nomine che saranno ufficializzate domani

Mario Orfeo nuovo direttore del Tg3, Franco Di Mare a Rai3. Sono tra le proposte di nomina avanzate dall'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini. Domani si terrà il Cda di Viale Mazzini chiamato a prenderle in esame.

Se non ci saranno intoppi (per mesi il M5s si è opposto alla sua nomina), Orfeo, attualmente presidente di Rai Way, sarà il primo giornalista ad avere guidato tutti e tre i principali telegiornali della Rai. Nel suo curriculum, infatti, ci sono le direzioni di Tg1 e Tg2.

Orfeo prenderà il posto di Giuseppina Paterniti, per la quale è in arrivo l'incarico di responsabile dell'Offerta informativa del servizio pubblico. Franco Di Mare, attualmente vice direttore di Rai1, sostituirà, invece, Silvia Calandrelli (che resta a capo di Rai Cultura e di Genere Cultura ed Educational)-

Al posto di Orfeo a Rai Way ci sarà Giuseppe Pasciucco, mentre l'incarico di amministratore delegato dell'azienda controllata dalla Rai sarà affidato ad Aldo Mancino.

Per quanto concerne Rai Com, il nuovo presidente Teresa De Santis, ex direttrice di Rai1, mentre è confermata amministratore delegato fino al prossimo 1 giugno Monica Maggioni, che lascerà per - a quanto pare - dedicarsi a un suo nuovo programma in onda su Rai1.

Nel cda di Rai Com restano confermati la Calandrelli e Roberto Ferrara, mentre le new entry è Angelo Teodoli (direttore del Coordinamento generi) e Roberto Sergio (direttore Radio Rai).

Simona Sala sarà nominata direttore di Radio1 e dei Gr, al posto di di Luca Mazzà.

Con le nuove nomine, che saranno ufficializzate domani, si concretizza nell'informazione Rai un riequilibrio in linea con il cambio di maggioranza avvenuto ormai otto mesi fa (cioè l'uscita della Lega dal governo e l'ingresso di Pd, Italia Viva e Leu).