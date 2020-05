Spot tv, il discorso di Chaplin tra Lavazza e Amnesty International

Il Discorso all'Umanità di Chaplin è già stato usato in pubblicità per una campagna dal taglio molto diverso.

Il Discorso all'Umanità che chiude Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin è l'anima del nuovo spot Lavazza, in onda dal 1° maggio sulle principali reti tv. L'accorato appello del dittatore all'unità dei popoli per un mondo migliore - accompagnato da immagini ormai comuni alle varie campagne motivazionali che stanno riempiendo gli schermi di tutto il mondo in tempi di lotta al Coronavirus e di crisi per l'advertising classico - ha infiammato i telespettatori, ma non ha trovato l'unità sperata. C'è chi oppone al messaggio ritenendolo 'troppo politico', chi lo trova inadeguato a una campagna di brand, chi eccessivamente retorico e c'è chi invece ha riscontrato nelle parole di Chaplin uno sprone a fare meglio, nel segno di quell'Andrà tutto bene" o "Ne usciremo migliori" che ha segnato le primissime fasi di questa vita in Pandemia.

Lo spot, firmato dall'agenzia Armando Testa e intitolato Good Morning Humanity, ha di certo catalizzato l'attenzione: obiettivo centrato, quindi, per il primo dei contenuti di una campagna più ampia del marchio raccolta sotto l'hashtag #TheNewHumanity, concept intorno cui ruotano diversi progetti di Lavazza, tra cui il Calendario 2021.



“Vogliamo parlare al cuore delle persone con un messaggio positivo che arriva dal passato. Lavazza prende posizione e decide di andare oltre il ruolo affidato alla comunicazione di marca, facendosi portavoce di un appello potente a favore del risveglio della sensibilità individuale. È questo il buongiorno di una “nuova umanità” che fa del progresso, della sostenibilità e della tolleranza le basi sulle quali fondare il nostro prossimo rinascimento”

ha dichiarato Carlo Colpo, Group Marketing Communication Director and Brand Home Director di Lavazza nella nota stampa che ha accompagnato l'uscita dello spot per spiegare il concept della brand campaign 2020. Giusto per chiarire le intenzioni.

Ma non è la prima volta che il Discorso all'Umanità di Chaplin viene utilizzato in pubblicità. Recentemente, infatti, è stato usato da Amnesty International per la campagna #RestartYourSpeech in uno spot 2017 realizzato in Portogallo dall'agenzia Havas Portugal con la casa di produzione Krypton. In questo caso il discorso del dittatore viene ridistribuito tra i 'grandi della Terra', da Hollande a Putin, da Orban alla Merkel, da Draghi a Trump, nella speranza, un giorno, di sentire quelle parole, sia pur tratte da un film, nei discorsi di chi governa realmente il pianeta, riscrivendo completamente contenuti e toni solitamente usati.

Ed è tutta un'altra cosa.

Le cose belle - e soprattutto di valore - vanno sapute usare. E non stanno bene su tutto...



Spot Lavazza 2020 | Il testo di Good Morning Humanity

La musica dello spot Lavazza 2020 è “Rain, in your black eyes” di Ezio Bosso, mentre il video contiene immagini realizzate, tra gli altri, di Steve McCurry, Dennis Stock e Jerome Sessini dell’agenzia Magnum Photos: il direttore creativo esecutivo è Michele Mariani, i direttori creativi Andrea Lantelme e Federico Bonenti, mentre la casa di produzione è la Movie Magic International.

In basso il testo del Discorso dell'Umanità tratto dallo spot Lavazza e a seguire il discorso integrale tratto dal film di Chaplin.



“Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti. La natura è ricca. E’ sufficiente per tutti noi. Voi avete l’amore dell’umanità nel cuore. Voi avete il potere di rendere questa vita libera e magnifica, di trasformarla in un’avventura meravigliosa. Combattiamo per un mondo nuovo, un mondo giusto, che dia a tutti un lavoro. Ai giovani un futuro e agli anziani la sicurezza. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l’avidità, l’odio e l’intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Uniamoci tutti!”

Il discorso all'umanità integrale, tratto dalla scena finale di The Great Dictator (1940). In grassetto le parti utilizzate dallo spot.