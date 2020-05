Corrado Guzzanti riappare in tv ospite di Propaganda Live

Di Giorgia Iovane giovedì 7 maggio 2020

Torna anche ZeroCalcare: la sua Rebibbia Quarantine potrebbe non essere terminata.

Propaganda Live si prepara a una (altra) puntata da videoteca venerdì 8 maggio 2020: tra gli ospiti di Diego Bianchi, infatti, riappare Corrado Guzzanti, che partecipa alla puntata con un suo contributo video. Dopo averlo visto tra le sagome del pubblico nelle vesti del 'Fascista su Marte', Guzzanti torna a partecipare al programma che già una volta ebbe il piacere di ospitarlo, sempre con un filmato realizzato ad hoc.

Quella volta - e parliamo del marzo 2018 - fu Andrea Purgatori a raggiungerlo per realizzare un'intervista a Monsignor Pizzarro, uno dei suoi personaggi più amati e anche tra i più pungenti del suo repertorio. E chi avesse voglia di rivedere quel momento può approfittare dell'on-demand di La7.

Al 2018, almeno a memoria, risale l'altra sua più recente apparizione televisiva: era la fine di novembre quando raggiunse nello studio de La Tv delle Ragazze l'amica Serena Dandini per un florilegio del poeta Brunello Robertetti. Una chicca per appassionati. Cosa farà Guzzanti a Propaganda Live? Nessuna anticipazione per adesso: si parla solo di un "attesissimo e inedito filmato inviato a Propaganda Live". Non ci stupiremmo anche si trattasse di un appello per i lavoratori dello spettacolo, in tempi così difficili.

Tornando agli ospiti di Propaganda Live, Bianchi accoglie, a distanza, anche Giovanna Botteri, corrispondente Rai dalla Cina per un racconto sulla ripartenza post-Covid (e mai tanto richiesta in tv). Atteso anche il ritorno di ZeroCalcare, ci auguriamo anche con una nuova puntata del suo Rebibbia Quarantine, il miglior diario sul lockdown in Italia che mente umana abbia finora concepito. La lista degli ospiti si completa con Vincenzo Salemme e con l'imperdibile monologo settimanale di Andrea Pennacchi nel ruolo del Pojana. Non mancano ovviamente Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Il venerdì di La7 è servito.