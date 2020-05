La Conti Parade a giugno su Rai1 (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 1 maggio 2020

Un nuovo progetto televisivo per Carlo Conti prima di Tale e quale show

Lo abbiamo detto e ridetto che questa sarà una estate molto particolare quella che andremo a vivere, per molte ragioni. Qui ci occupiamo di televisione e la televisione questa estate sarà più accesa del solito, o meglio più accesa delle scorse estati.

Complice lo stop di questi ultimi due mesi di molte produzioni, con rinvii (vedi Ballando con le stelle in onda in autunno di martedì) e cancellazioni vere e proprie (vedi la Corrida), si tenterà di dare più luce sopratutto alle prossime serate estive, dribblando le varie Fasi che le nostre autorità metteranno in campo per tentare di limitare il più possibile i contagi da Covid-19.

Rai1 e Carlo Conti metteranno in campo a giugno un nuovo progetto televisivo che sarà una via di mezzo fra un esperimento e un numero zero in onda. Si tratta di un nuovo programma che vedrà Carlo Conti tornare a vestire -in qualche modo- i panni del dee jay anni ottanta, panni che ha indossato quando lavorava in radio, più precisamente quando raccontava le classifiche dei dischi più venduti, cosa questa che in Rai era realizzata dal grande Lelio Luttazzi nella sua Hit Parade settimanale in radio.

Conti poi si è occupato delle classifiche dei dischi anche quando conduceva Disco ring su Rai1 e ora nel nuovo programma che sta per nascere Carlo racconterà le classifiche non più solamente dei dischi, ma anche di tante altre cose.

Un programma quindi tutto incentrato sulle classifiche per giocarci e fare show, il cui appuntamento è fissato nelle prime serate del mese di giugno su Rai1 (Covid-19 permettendo, ovviamente), intanto oggi pomeriggio rivedremo Carlo alle ore 14 su Rai1 con il suo Tale e quale show (subito dopo un lungo Speciale Techetechete dedicato ad Albano e Romina Power).