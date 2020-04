Fuori dal Coro, Feltri assente dopo cinque ospitate consecutive. Giordano: "L'Italia è una" (Video)

Di Massimo Falcioni mercoledì 29 aprile 2020

Vittorio Feltri non c’è, ma si torna a parlare di lui. Dopo cinque ospitate consecutive, che salgono a sei nelle ultime sette puntate, a Fuori dal coro non c’è traccia del direttore editoriale di Libero.

Ad una settimana dalle contestatissime frasi nei confronti del meridione, il giornalista bergamasco è ancora al centro della scena e a lui viene dedicata l’apertura di trasmissione.

“L’Italia è una, l’Italia è una”, afferma Mario Giordano. “Gli italiani sono italiani, non ci sono differenze. Gli italiani insieme usciranno da questa situazione. Non ci sono differenze tra gli italiani, figuriamoci se ci possono essere superiori e inferiori. Non esiste. E’ stata una settimana di polemiche. Una frase di Vittorio Feltri, un grande del giornalismo con cui mi onoro di aver fatto alcune delle grandi battaglie di civiltà di questo Paese a cominciare da affittopoli, ha detto una cosa che per come è uscita e come è stata interpretata non sta né in cielo né in terra e non può appartenere a nessuno di noi”.





Il conduttore tiene in mano uno straccio col quale cancella i confini delle regioni disegnati sulla cartina italiana. Per poi proseguire: “Se la scorsa settimana non sono stato abbastanza chiaro nel prendere le distanze da quella frase, chiedo scusa. Ma sia chiaro: una frase sbagliata detta da un’altra persona non può oscurare ciò che è Fuori dal coro, le inchieste che abbiamo fatto, le persone a cui abbiamo rotto le scatole. Diamo fastidio quando denunciamo le lentezze della burocrazia, gli sprechi della sanità, i soldi buttati. Tutto questo continueremo a farlo, continueremo ad urlare più forte ancora. Non può essere cancellato da una frase, per quanto sbagliata, detta da un’altra persona”.

Come detto, Feltri era intervenuto a Fuori dal Coro ininterrottamente dal 10 marzo scorso, con l’unica assenza segnata il 17 marzo. Un appuntamento fisso che chissà se a questo punto verrà più riproposto.