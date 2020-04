Piero Marrazzo, ritorno a sorpresa. Conduttore di Rai News nel cuore della notte

Di Massimo Falcioni sabato 25 aprile 2020

Piero Marrazzo torna in video. Il giornalista ha condotto l'edizione notturna di Rai News, sorprendendo non pochi spettatori. A settembre c'era stata la sospensione che aveva interrotto l'esperienza da corrispondente a Gerusalemme

Piero Marrazzo torna alla conduzione, seppur nel pieno della notte. Il giornalista è infatti apparso poco dopo la mezzanotte di sabato al bancone di Rai News, guidando l’edizione ‘by night’ del notiziario, allungandosi fino alle tre e un quarto.

Una sorpresa per molti spettatori, non passata del tutto inosservata anche per via dello switch su Rai 1 del canale all-news.

Politica, cronaca, esteri, economia. Marrazzo ha lanciato i servizi sui temi della giornata con la tranquillità e i toni di sempre, per poi passare la linea al telegiornale sportivo e alla rassegna stampa.

Dallo scorso gennaio l’ex volto di Mi Manda Rai 3 riveste l’incarico di caporedattore a disposizione del direttore di Rai News Antonio Di Bella. Precedentemente era stato corrispondente a Gerusalemme, ma a settembre era giunta una sospensione di dieci giorni da parte della Rai a seguito di una missiva recapitata alle alte cariche dell’azienda e alla magistratura che lamentava presunte irregolarità nella gestione dell'ufficio di corrispondenza.

Governatore del Lazio fino al 2009, si dimise a causa del ricatto sessuale che lo coinvolse. Una vicenda drammatica dal punto di vista umano e professionale per Marrazzo che, quattro anni dopo, rientrò in video con Razza Umana. Un'avventura però non troppo fortunata.