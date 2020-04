Rai Gulp festeggia il 25 aprile con i ragazzi di Explorers che parlano di questa festa

Di Hit sabato 25 aprile 2020

Anche Rai Gulp celebra il 75° anniversario della Liberazione, con una puntata speciale di #Explorers in onda sabato 25 aprile, alle 14:10

Un appuntamento fatto da ragazzi, che nonostante la quarantena, dalle loro case dialogheranno, si interrogheranno, canteranno, sul significato ancora oggi della Festa che ricorda la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la fine della guerra, l’avvio di un cammino di diritti, di crescita nella pace, di libertà.

Tutto questo andrà in onda oggi alle 14:10 su Rai Gulp in una puntata speciale di Explorers. Tra i ragazzi che si collegheranno da tutta Italia ci sono tre Alfieri della Repubblica, premiati per i loro meriti civili dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Il primo è di nomina recentissima: Tommy Miglietta di Lizzanello (Lecce), nominato il 22 aprile 2020 Alfiere della Repubblica “per le sue qualità di tamburellista e percussionista, coltivate sin dalla più tenera età, che lo hanno portato a essere un interprete apprezzato di musica popolare”. Insieme a lui, saranno inoltre presenti gli Alfieri del 2017 Margherita Borsoi (Treviso) e Francesco Barberini (Acquapendente – Viterbo).

Ma la Festa è di tutta Italia: saranno presenti nel programma Lorenzo Locati (Milano), la famiglia Mirabella (Pavia), Giuseppe Bertolotti (Catanzaro), i Filling the Music, Fabiana e Michela Gatto (Verona), Elena Mora (Parma), Matteo Borsoi (Treviso), Sofia Piccirillo (Napoli), Katia Veneruso (Caserta), Alpha Kids (Fiumicino), Black Out (Ragusa), Morgan Icardi (Torino), Mob Crew Dance (Napoli), Edo e Giulietta Dedola (Lugano), Mirko e Valerio Lucia (Porto Empedocle) e Silvia Mungiello (Como), Sofia Del Baldo (Pesaro), Aurora e Giada Anfuso (Catania), Le Giorgie (Milano). A festeggiare con i ragazzi questa importante ricorrenza ci sarà anche il rapper Rocco Hunt con la sua “Libertà”.

Explorers è una produzione originale di Rai Ragazzi, realizzata durante questi giorni di quarantena, e andrà in onda su Rai Gulp (canale 42) e su Rai Play.

I ragazzi possono interagire attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook e Twitter (@RaiGulp).