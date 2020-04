I Fatti vostri si allunga fino al 12 giugno (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto sabato 25 aprile 2020

Sarebbe dovuto terminare a fine maggio e invece lo storico programma di Rai2 condotto da Magalli andrà avanti

I Fatti Vostri si allunga. Lo storico programma di Michele Guardì, condotto da Giancarlo Magalli con Roberta Morise e Umberto Broccoli, infatti, stando a quanto risulta a Blogo, dovrebbe andare in onda su Rai2 fino a venerdì 12 giugno, dalle ore 11 alle 13. Si tratta di un prolungamento, visto che la data inizialmente prevista per la fine della stagione era quella di venerdì 29 maggio.

Ricordiamo che anche altri programmi Rai del daytime sono stati prolungati, da La vita in diretta a Unomattina, così da consentire l'inizio del palinsesto estivo a fine giugno. Fa eccezione, sempre per quanto concerne Rai1, Storie italiane, che si concluderà regolarmente il 29 maggio, allorquando Eleonora Daniele si ritirerà per portare a termine la sua gravidanza.

Tornando a I Fatti vostri, è chiaro che il suo prolungamento garantirà alla rete diretta da Ludovico Di Meo di rimanere accesa in quello slot almeno fino a metà giugno, quando poi lascerà spazio, presumibilmente, a film e serie tv in replica.