Pizza Girls su La5 da lunedì 27 aprile 2020: anticipazioni e ospiti

Di Massimo Galanto venerdì 24 aprile 2020

Venti puntate previste, nuovo programma in onda alle ore 11

Al via dal 27 aprile su La5, dal lunedì al venerdì alle ore 11, Pizza Girls. Si tratta di un format che coniuga gli ingredienti dei tradizionali programmi televisivi con gli elementi narrativi delle più appassionanti serie televisive. Alla guida delle venti puntate previste, ciascuna della durata di circa 5 minuti, ci sarà una delle quattro 'maestre pizzaiole', ossia Petra Antolini, Federica Mignacca, Francesca Gerbasio e Roberta Esposito.

Le vere protagoniste, però, saranno le pizze che verranno farcite direttamente dagli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo come la youtuber e attrice Maria Sole Pollio, la comica e conduttrice radiofonica Barbara Foria, l'attrice Shalana Santana, l'influencer Tess Masazza, l'attrice Yuliya Mayarchuk, Fernanda Pinto di Casa Surace e l'attore Salvatore Misticone.

Non mancheranno, inoltre, tra le guest-star, esperti provenienti dal mondo del food e personaggi legati al mondo dell'attualita: dallo scienziato Antonio Giordano al maestro pizzaiolo Franco Pepe fino all'imprenditrice Paola Campana e al ristoratore di New York Michele Iuliano. Ogni ospite svelerà ai telespettatori la propria pizza del cuore.

A firmare la regia l'ideatore Carlo Fumo. Il format è prodotto da Sunshine Production. Pizza Girls andrà in replica, sempre su La5, alle ore 00:45 e tutte le puntate, a partire dal giorno successivo dalla messa in onda, saranno disponibili in streaming su Mediaset Play. Dal 3 maggio, inoltre, verranno trasmesse all'estero anche da Mediaset Italia.