L'atelier delle meraviglie, il nuovo programma di Real Time: in cosa consiste e quando inizia (Anteprima Blogo)

Di Marco Salaris venerdì 24 aprile 2020

Il nuovo programma di Real Time in arrivo sulla piattaforma DPLAY Plus e in tv, su Real Time.

Una novità Made in Discovery sta per esordire ed ha tutti i crismi per entrare nei grandi cult di Real Time. Si propone come un programma che vuole rivoluzionare il format del mondo wedding e si intitola L'atelier delle meraviglie, prodotto da Pesci Combattenti (già casa di produzione di Unti e Bisunti).

La serie è ambientata nel Centro Celli Sposi situato a Pavona, nella periferia sud di Roma. Protagonista de L'atelier delle meraviglie è la famiglia Celli, in attività da oltre 60 anni e celebre per i suoi abiti adornati da diamanti, borchie e accessori particolari.

A capo del family business c'è il 'boss' Maria Celli (stilista di Miss Italia). Ma non sarà sola perché ad affiancarla ci sono i due figli: Giampaolo, stilista eccentrico e stravagante, e Alessia, la stilista rock-chic della famiglia. A completare il cast c’è il nipote playboy Simone, che si occupa dell'accoglienza dei clienti, e Adamo, il tuttofare.

L'atelier delle meraviglie sarà composto in 7 puntate. Dopo una première della nuova serie online sulla piattaforma DPLAY Plus, l'appuntamento con la prima visione su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e 160 di Sky) sarà domenica 17 maggio alle 21:10.