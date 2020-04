Amici 20, casting aperti

Di Massimo Galanto mercoledì 22 aprile 2020

Ecco come iscriversi ai provini per la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi

Sono ufficialmente aperti i casting per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. L'annuncio arriva dai canali social del talent show.

Hey ragazzi, lo sapete che le iscrizioni ai casting di Amici sono aperte? Cosa state aspettando? Cliccate QUI ➡️ https://t.co/0HXBgiAiwq pic.twitter.com/N4HAfaU7k0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2020

Nel form dedicato viene specificato che durante l'iscrizione vengono richiesti codice fiscale, due foto e un video recente, rappresentativo dell'espressione artistica del provinato.

Ricordiamo che il serale di Amici 19 si è concluso - con la vittoria di Gaia - lo scorso 3 aprile. Secondo le intenzioni di Maria De Filippi, nelle prossime settimane dovrebbe andare in onda Amici All Star, che era stato annunciato come una sorta di spin-off con la partecipazione di alcuni ex concorrenti di talent e della vincitrice della più recente edizione di Amici.

Intervenendo a Rtl 102.5, la De Filippi il giorno di Pasqua aveva spiegato che "con questa cosa del soronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio".