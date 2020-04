Domenica In, ecco perché oggi non c'è l'orchestra di Stefano Magnanensi

Oggi Mara Venier ha aperto Domenica In sottolineando l'assenza di Stefano Magnanensi e dell'orchestra e spiegandone subito il motivo:

Poco dopo, Mara ha aperto la puntata con un collegamento (inizialmente difficoltoso) con Christian De Sica che ha fatto un appello al Governo (come già avvenuto nei giorni scorsi da parte di cantanti e musicisti):

Se ci fermiamo è un macello, non siamo inutili, speriamo si possa riprendere il primo possibile, ci sono persone che lavorare dietro le quinte, con noi... Parlano troppe persone, non si capisce una mazza, ci sono troppi esperti... Bisognerebbe farci capire quello che succede, mascherine, non mascherine. Non si capisce più niente, la gente entra in ansia, c'è una confusione...