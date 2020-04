Doc - Nelle tue mani, la quarta puntata: il finale di metà stagione

Di Paolo Sutera giovedì 16 aprile 2020

Le anticipazioni della quarta (ma non ultima, le restanti andranno in onda in autunno) puntata di Doc-Nelle tue mani, la fiction di Raiuno con Luca Argentero nei panni di un medici che ha perso la memoria

Non è un vero e proprio finale, quello in onda questa sera, giovedì 16 aprile 2020, alle 21:25, di Doc-Nelle tue mani, la fiction di Raiuno. La quarta puntata, infatti segna il giro di boa della stagione, composta in tutto da sedici episodi (ed otto prime serate): l'emergenza in corso, però, ha impedito al set di restare aperto per ultimare le riprese, cosa che ha portato la Rai a trasmettere, appunto, solo la prima parte di stagione.

Doc-Nelle tue mani, la quarta puntata

Nel primo episodio, "Like", in reparto arriva Carolina (Beatrice Grannò), la figlia di Andrea (Luca Argentero) ed Agnese (Sara Lazzaro): la ragazza mostra dei sintomi di una patologia misteriosa. I due ex coniugi dovranno lavorare insieme per aiutare la figlia, ma non mancheranno i diverbi.

Gli specializzandi, invece, devono occuparsi di un'appariscente influencer, che attira le attenzioni di tutti, soprattutto di Riccardo (Pierpaolo Spollon): attenzioni che, però, Alba (Silvia Mazzieri) vede con gelosia, sebbene la sua timidezza le impedisca di parlare con il collega.

Nel secondo episodio, "Il giuramento di Ippocrate", Andrea torna a corteggiare Agnese, nel tentativo di riformare la sua famiglia e stare ancora più accanto a Carolina nella cura della malattia. Agnese, che ha un'altra relazione, sembra essere in difficoltà, mentre da fuori Giulia (Matilde Gioli) osserva senza poter intervenire.

In reparto, infine, Gabriel (Alberto Malanchino) accusa un fastidioso mal di testa che lo mette in difficoltà nella cura di un paziente, mentre Elisa (Simona Tabasco) e Riccardo devono invece vedersela con un aspirante astronauta che necessita del loro aiuto.

Doc-Nelle tue mani, streaming

E' possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Doc-Nelle tue mani, social network

Si può commentare Doc-Nelle tue mani sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, all'account @DocNelleTueMani. L'hashtag è #DocNelleTueMani.