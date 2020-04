One World - Together at home, il concerto evento: dove si potrà vedere? I canali che lo trasmetteranno

Di Marco Salaris giovedì 16 aprile 2020

Tutto quello che c'è da sapere sull'evento del 18 aprile in onda in tutto il mondo.

E' l'evento musicale e solidale che abbraccerà il mondo in musica e si chiama One World: Together at home, fortemente voluto da Lady Gaga in collaborazione con l'OMS (l'organizzazione mondiale della sanità) e il movimento Global Citizen con lo scopo di raccogliere fondi ai fini della lotta contro il coronavirus.

Lo hanno ribattezzato il Live Aid del 2020 e per tratte somiglianze ci potrebbe anche stare. Certo, internet allora non c'era e le grandi arene che accoglievano centinaia di migliaia di persone ad oggi data la situazione d'emergenza tutt'ora in corso è solo un miraggio. I concerti sono bloccati anche in Italia e il problema su quando si potrà riprendere a fare liberamente spettacolo è stato innalzato a gran voce da Tiziano Ferro durante la scorsa puntata di Che tempo che fa.

In questo caso l'occasione sarà quella di unire un altissimo numero di spettatori davanti allo schermo anche grazie ad una line-up d'eccellenza, di quelle che capitano solo nei grandi eventi. Come ovvio ci sarà colei che ha dato vita al tutto, Lady Gaga che al Jimmy Fallon Live ha dichiarato: "Voglio raccontare le storie e celebrare la comunità che lavora in prima linea, il personale sanitario e i loro gesti di gentilezza". Oltre l'artista di Stupid Love anche Alanis Morissette, Taylor Swift, Camila Cabello e Shawn Mendes, Lizzo, Chris Martin, Elton John, Stevie Wonder, John Legend, Maluma, Jennifer Lopez, J Balvin, Liam Payne Sam Smith, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (voce dei Green Day), Eddie Vedder, Paul McCartney, Céline Dion, Keith Urban, Lang Lang, Alicia Keys, Usher, Pharrell Williams. Per l'Italia saranno presenti Zucchero e Andrea Bocelli, recentemente protagonista di una prestigiosa performance avvenuta al Duomo di Milano.

Non solo artisti musicali, anche celebrities come Idris Elba, David e Victoria Beckham, Oprah Winfrey e Priyanka Chopra Jonas sono state chiamate per contribuire alla causa

A condurre One World: Together at home i tre presentatori dei Late show più seguiti d'America: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

Dove si potrà seguire il concerto? Oltre alle principali reti televisive americane (Abc, Cbs, Nbc) nel Regno Unito sarà BBC Music, per le piattaforme Prime Video e Youtube e per i canali social Twitter, Facebook.

In Italial'evento storico sarà trasmesso in diretta su Rai 1 in contemporanea con Rai Radio 2 nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile a partire dall'1:45 del mattino commentato da Ema Stokholma e Fabio Canino.

In differita su MTV (Canale 130 di Sky) e in streaming su NOW TV Domenica 19 alle 21 e in replica Lunedì 20 aprile alle 22:50. Su MTV Music (Canale 704 di Sky) Lunedì alle 21. Su VH1 (Canale 67 del digitale terrestre e 22 di TivùSat) Domenica 19 alle 22 e in replica Lunedì 20 alle 18. Su Comedy Central (Canale 128 di Sky) Domenica 19 alle 23 e Lunedì 20 a mezzanotte.

L'hashtag per partecipare è #TogetherAtHome #AloneTogether #IoRestoACasa.