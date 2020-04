La Presidente - Valeria Marini eletta al Quirinale, il Bagaglino in seconda serata su Rete 4

Di Ivan Buratti mercoledì 15 aprile 2020

Lo spettacolo di Pierfrancesco Pingitore in onda mercoledì 15 aprile 2020, alle 23.25 su Rete 4

Il Bagaglino torna in televisione. A tre anni di distanza dall'ultimo spettacolo andato in onda (Magnàmose Tutto!, trasmesso a febbraio 2017 per festeggiare il trentesimo anniversario dalla nascita della compagnia), il Salone Margherita riapre le porte al pubblico di Mediaset per uno speciale estratto dall'ultima commedia teatrale in scena, La Presidente.

I telespettatori che hanno seguito l'ultima edizione di CR4 - La Repubblica delle Donne e del Grande Fratello Vip sapranno bene di cosa tratti lo spettacolo, più volte menzionato da Valeria Marini, protagonista delle trasmissioni di Rete 4 e Canale 5 e della pièce: scaduto il mandato presidenziale di Sergio Mattarella, il 27 gennaio del 2022 viene eletta Presidente della Repubblica Italiana proprio la showgirl, la prima donna (e primadonna) a ricoprire l'incarico nella storia della nazione. Ad accompagnarla in questa inedita avventura politica, tra utopia e parodia, Martufello, Manuela Villa, Morgana Giovannetti e Mario Zamma. La regia è di Pierfrancesco Pingitore.

Intervistata da Novella 2000, Valeria Marini ha descritto così lo spirito dello spettacolo, che ha permesso al Salone Margherita di tornare all'attenzione di critici e giornalisti e di allontanare il pericolo di una definitiva chiusura del sipario:



Questo è uno spettacolo che esalta proprio la figura femminile. Ormai le donne possono permettersi questo e altro: tutto è possibile. Certo, io interpreto il ruolo scritto per me da Ninni Pingitore, e si tratta ovviamente di una circostanza ironica e paradossale. Il pretesto per farmi incontrare tutti i Capi di Stato e i personaggi del momento, da Trump ai nostri politici fino a Greta Thunberg.

Per quanto riguarda la messa in onda dello spettacolo in uno dei periodi più bui della storia contemporanea, la showgirl ha confessato:



Nella situazione in cui ci troviamo (e che si spera non si ripeta mai più nei secoli) bisogna anche trovare degli spazi per sorridere. E lo dico io per prima che, trovandomi di fronte a una realtà del genere tutta insieme, inizialmente non ho fatto altro che piangere. La risata aiuta sempre, perché è un modo di reagire a qualunque avversità. Bisogna sapersi svagare, e contemporaneamente non dimenticare che c’è tanta gente che ha bisogno di noi e del nostro aiuto.

L'appuntamento con La Presidente - Valeria Marini eletta al Quirinale è per stasera, mercoledì 15 aprile 2020, in seconda serata (ore 23.25 circa) su Rete 4.