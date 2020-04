Pechino Express 2020, la finale dell'ottava edizione

Di Marco Salaris martedì 14 aprile 2020

Le collegiali, le top e i Wedding Planners: chi vincerà l'ottava edizione dell'adventure show?

Con la decima tappa, Pechino Express 2020 giunge alla finale di un'edizione fortunata che ha accontentato il pubblico con un seguito costante. L'appuntamento conclusivo dell'adventure game prodotto da Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia e registrato lo scorso autunno andrà in onda questa sera alle 21.20.

Sono tre le coppie a contendersi la vittoria: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Alla fine di un viaggio cominciato 10 settimane fa e 7000 km percorsi fra Thailandia, Cina e Corea del Sud le coppie affronteranno così le ultime faticosissime missioni per l'ultima tappa lunga 84 km che partirà da Suwon e terminerà nella capitale sud coreana Seoul.

Alla coppia che vincerà andrà un premio in denaro che sarà devoluto in beneficenza all’ONG OVCI (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati in questa edizione.



Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente, social

è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter).



Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente, dove seguirlo

si può seguire in diretta su Rai 2 anche in HD al canale 502 del digitale terrestre o 102 di Tivusat. Si può rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.