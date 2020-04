Andrea Bocelli live al Duomo di Milano, su YouTube più di 2,6 milioni di spettatori

Di Giorgia Iovane domenica 12 aprile 2020

Andrea Bocelli canta in diretta streaming dal Duomo di Milano nella domenica di Pasqua.

Il vero grande evento mediatico della Pasqua 2020 è il concerto in solitaria di Andrea Bocelli al Duomo di Milano. Mentre scriviamo (19.20) risultano 2.694.210 gli spettatori collegati col profilo YouTube del tenore per seguire in diretta il suo concerto, accompagnato dal titolo-hashtag #MusicforHope. L'evento, promosso dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo che hanno invitato Bocelli a esibirsi in un luogo e in un momento di gran valore simbolico, è stato prodotto da Sugar Music e Universal Music Group col contributo di YouTube.

Il programma del concerto, che ha unito Bocelli e l'organista titolare della Cattedrale Emanuele Vianelli, è composto da:





Panis Angelicus (from “Messe Solennelle” Op. 12, FWV 61) César Franck;



Ave Maria, CG 89a (arr. from Johann Sebastian Bach, “Prelude” no. 1, BWV 846) Charles-François Gounod;



Sancta Maria (arr. from “Cavalleria Rusticana”, Intermezzo) Pietro Mascagni;



Domine Deus (from “Petite Messe Solennelle”) Gioachino Antonio Rossini.



A chiudere, una clip in cui Bocelli intona Amazing Grace sul sagrato del Duomo di Milano, mentre scorrono le immagini delle principali città del mondo svuotate dei propri abitanti.

Circa 30' di concerto che hanno catalizzato l'attenzione di mezzo mondo: non a caso l'orario del concerto ha cercato di mediare le esigenze di una platea globale, visto che in Italia è partito alle 19.00, ovvero le 18 a Londra, le 13.00 a New York e le 10 del mattino a Los Angeles. Ed eccezionalmente sarà trasmesso su Rai 1 dopo il Tg1 delle 20, come anticipato da Hit subito dopo la diretta su Youtube.

Un concerto che ha voluto unire la speranza e anche la solidarietà: il tenore è intervenuto a titolo gratuito e intanto con la Andrea Bocelli Foundation ha aperto una raccolta fondi per aiutare ospedali e reparti ad acquistare strumentazioni medicali e dispositivi di protezione individuale (https://www. gofundme.com/f/abfxcovid19). Già qualche giorno fa Bocelli aveva regalato uno dei momenti migliori al charity show Musica che unisce: anche questo concerto live resterà nella storia mediale dell'epoca del Coronavirus.