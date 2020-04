Conte proroga lockdown e attacca Salvini, il Tg2 lo snobba per le suore di clausura

Di Massimo Galanto venerdì 10 aprile 2020

L'edizione serale del Tg2 considera le dichiarazioni del Presidente del Consiglio il quarto titolo e le riporta dopo solo 8 minuti di diretta

Curiosa scelta del Tg2 che ha aperto l'edizione di oggi delle ore 20.30 con un servizio sulle suore di clausura di Caltanissetta. Eppure, soltanto pochi minuti prima il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva annunciato in un'attesa conferenza stampa (iniziato poco dopo le 19.30) la proroga del lockdown dell'Italia fino al 3 maggio. In questa occasione, il Premier ha anche attaccato Matteo Salvini e Giorgia Meloni (scelta, questa, contestata a caldo in diretta dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana).

Il Tg2 ha scelto di dare la notizia delle dichiarazioni di Conte soltanto come quarto titolo dopo le già citate suore di clausura, la via Crucis di Papa Francesco (non ancora iniziata) e il bollettino della Protezione Civile sulle vittime del coronavirus e del Viminale sui controlli effettuati.

Per quanto riguarda il notiziario vero e proprio, le parole di Conte sono state riportate soltanto dopo 8 minuti di telegiornale, con il collegamento in diretta da Palazzo Chigi con Ilaria Capitani e con un breve brano della conferenza stampa del Premier (una ventina di secondi). Successivamente è stato dato spazio alla fresca replica social di Salvini nell'ambito di un servizio dedicato alle opposizioni del governo.

Ricordiamo che da quando Gennaro Sangiuliano è stato nominato direttore del Tg2, quest'ultimo è accusato da alcuni osservatori di essere filo salviniano.