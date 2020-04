Mentana contro Giuseppe Conte per l'attacco a Salvini: "Evitabile, se l'avessi saputo prima, non l'avrei mandato in onda" (VIDEO)

Di Massimo Galanto venerdì 10 aprile 2020

L'affondo del direttore del TgLa7 subito dopo la conferenza stampa del Premier, trasmessa in diretta 'quasi' a reti unificate

Anche il morbido #Mentana si irrigidisce dopo lo sproloquio di #Conte... pic.twitter.com/mYE7kbryf4 — non si può vedere! (@nonsipuovedere) April 10, 2020

"Se possiamo dire, l'avremmo francamente evitato. Se l'avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa". Così Enrico Mentana ha criticato durante il TgLa7 le dichiarazioni polemiche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il Premier aveva detto: "Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito oggi, approvato o attivato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da - questa volta devo fare nomi e cognomi - Matteo Salvini e Giorgia Meloni".

Il direttore del telegiornale di La7 ha commentato l'affondo del Premier dopo aver dato conto della replica di Salvini che sui social ha accusato Conte di "usare la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni", definendo il tutto "roba da regime, roba da Unione Sovietica".

La conferenza di Conte - nella quale il Premier ha annunciato la proroga del lockdown e ha fornito chiarimenti sull'accordo raggiunto in Europa nelle scorse ore - è stata trasmessa in diretta da Rai1, Canale 5, La7, oltre che dai canali di all news.