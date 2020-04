Grande Fratello Vip 4, Paola Di Benedetto è la vincitrice (Video)

Di Fabio Morasca giovedì 9 aprile 2020

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del GF Vip.

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, condotto quest'anno da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara.

La modella vicentina, ex concorrente de L'Isola dei Famosi ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, nello scontro a due finale, ha prevalso su Paolo Ciavarro, il conduttore, figlio di Massimo Ciavarro e di Eleonora Giorgi, ovviamente classificatosi al secondo posto. Terza posizione per Sossio Aruta, il calciatore ed ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

Paola Di Benedetto ha deciso di donare l'intero montepremi in beneficenza anziché la metà come era inizialmente previsto. Il suo discorso di ringraziamento è stato il seguente:

Grazie a tutti voi, grazie ad ognuno. Non è mai abbastanza! Io dono tutto in beneficenza. Tutto il montepremi. Volevo dirlo...

Nel corso della serata finale, in cui la mancanza del pubblico in studio è stata colmata con la trovata degli applausi virtuali e con la presenza, in collegamento Zoom, di tutti i concorrenti di quest'edizione, non sono mancati i colpi di scena.

I favoriti di quest'edizione, Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, non sono arrivati nemmeno sul podio, dopo aver perso gli scontri al televoto rispettivamente contro Paola Di Benedetto e Sossio Aruta. Tra i "quarti classificati", troviamo anche Aristide Malnati che ha perso il duello al televoto contro Paolo Ciavarro.

La finale si è aperta con l'eliminazione di Andrea Denver che non è riuscito, quindi, ad entrare nel sestetto ufficiale dei finalisti.

Questa finale si è fatta notare anche per essere stata una delle più "litigiose" di sempre. Ad inizio puntata, infatti, Antonio Zequila e Licia Nunez si sono scagliati contro Sossio Aruta; in studio, Antonella Elia ha discusso pesantemente sempre con Licia Nunez. Antonio Zequila, infine, ha espresso molta soddisfazione dopo le eliminazioni di Antonella Elia, Patrick e Sossio.