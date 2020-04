Doc - Nelle tue mani, la terza puntata: un errore ed un viaggio nel passato

Di Paolino giovedì 9 aprile 2020

Le anticipazioni della terza puntata di Doc - Nelle tue mani, la fiction di Raiuno con Luca Argentero nei panni di un medico che dopo un incidente perde la memoria e deve ricominciare la sua carriera quasi da capo

Il pericolo causato da un errore ed un viaggio nel passato sono i protagonisti della terza puntata di Doc-Nelle tue mani, la serie tv medical di Raiuno con Luca Argentero in onda questa sera, giovedì 9 aprile 2020, alle 21:25, che nelle settimane scorse ha riscosso un grande successo, tanto da vedere aumentare il pubblico dalla prima alla seconda settimana.

Doc-Nelle tue mani, la terza puntata

Nel primo episodio, "L'errore", Giulia (Matilde Gioli) riporta Andrea (Argentero) in reparto per una paziente che, non sapendo dell'attuale condizione del medico vuole essere visitata esclusivamente da lui. Un errore causato dall'amnesia di Andrea, però, mette gli specializzandi sotto pressione. A proposito di specializzandi, Alba (Silvia Mazzieri) deve affrontare il rancore nei confronti della madre, anche lei al lavoro nel suo ospedale.

Nel secondo episodio, "Come eravamo", si torna a dieci anni prima: Andrea, ancora sposato con Agnese (Sara Lazzaro) e medico entusiasta, si trova di fronte alla prima occasione di avanzare di carriera. La competizione con Marco (Raffaele Esposito), che nel presente è diventato il nuovo Primario al suo posto, rischia di fargli perdere di vista chi è realmente.

Doc-Nelle tue mani, streaming

E' possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Doc-Nelle tue mani, social network

Si può commentare Doc-Nelle tue mani sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, all'account @DocNelleTueMani. L'hashtag è #DocNelleTueMani.