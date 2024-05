Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per domenica 12 maggio 2024, alle 15:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 12 maggio 2024: una trappola per Betul

La morte di Colak

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

In tutta Cukurova si diffonde la notizia della morte di Colak (Altan Gördüm). Betul (İlayda Çevik), forse perché erede della fortuna di Colak, fa ritorno in città con la madre Sermin (Sibel Taşçıoğlu). Le due donne si insediano nella villa di Colak e chiamano l’avvocato per avere un elenco dei suoi beni ereditati. Tuttavia, l’avvocato spiega a Betul che lei non è la moglie di Colak: il matrimonio non risulta agli atti.

Betul voleva solo i soldi di Colak

Mentre Betul cerca di trovare un modo per raggirare la problematica, appare Colak. Davanti a una folla che comprende Lutfiye (Hülya Darcan), Fikret (Furkan Palalı), Zeynep e la servitù di villa Yaman e le guardie di Colak, l’uomo spiega il piano che lui e Zuleyha hanno elaborato per mostrare la vera natura di Betul nei giorni a seguire a villa Yaman.

Zuleyha chiude con Hakan?

Gaffur (Bülent Polat) parla con Uzum (Neva Pekuz) della possibilità di risposarsi e la bambina si dice d’accordo. Gaffur viene mandato a fare la spesa per conto della villa ma, una volta al negozio di alimentari gli viene riferito che Hakan (Ibrahim Celikkol) ha comprato quanto segnato sulla lista due giorni prima, ma alla cucina di villa Yaman quella spesa non è mai arrivata. Zuleyha, insospettita da quanto appreso, decide di pedinare il marito e finisce per scoprire che Hakan sta aiutando Abdulkadir (Erkan Bektaş) e Vahap (Ergün Metin) a fuggire dal paese. Infuriata per l’ennesima bugia, decide di chiudere il rapporto con Hakan.

Replica Terra Amara puntata di oggi

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.