Coronavirus, il discorso della Regina Elisabetta

Di Giorgia Iovane domenica 5 aprile 2020

Un videomessaggio a reti unificate per parlare ai sudditi del Regno Unito e del Commonwealth colpiti dal Coronavirus: è la quarta volta in 68 anni di regno.

"We will meet again".

La Regina Elisabetta II parla ai sudditi e ringrazia quanti in questi giorni stanno impegnandosi a lottare contro il Coronavirus. Esattamente alle 21.00 va in onda il messaggio registrato al Castello di Windsor trasmesso praticamente a reti unificate con una regina in verde speranza, le immancabili perle e un vaso di rose sul tavolino, delle rose che sono anche il simbolo dell'Inghilterra almeno a un primo sguardo. Un scrittoio spoglio, senza cornici di famiglia, ma solo carta e penna a dimostrare che la Regina, nonostante l'emergenza, continua a lavorare. Nessuna concessione agli affetti privati, ma un messaggio che alterna l'inquadratura della Regina, sempre più stretta, a immagini che sottolineano gli eroi cui va il ringraziamento della Corona. Quattro minuti e mezzo intensi, precisi, dritti, capaci di tenere insieme 'il glorioso spirito' britannico, lo sforzo quotidiano di un'emergenza senza pari e la speranza per un futuro migliore.



"Vi parlo in un momento estremamente complesso, un momento che sta causando dolore ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi"

dice la Regina, rivolgendosi ai suoi sudditi, in primis a chi è impegnato nel Servizio Sanitario Nazionale assicurando loro che



"la Nazione, ne sono certa, apprezza come me il duro lavoro che svolgete e che ora dopo ora ci avvicina a tempi più normali".

Ma Elisabetta non dimentica chi sta rispettando le regole e non manca di ricordare lo spirito dei britannici:



"Voglio anche ringraziare quelli di voi che stanno a casa e che contribuiscono così a proteggere le persone vulnerabili e risparmiando a molte famiglie il dolore, già provato da molti, di perdere i propri cari. Stiamo affrontando questa malattia insieme e sono certa che se restiamo uniti e determinati, ne usciremo. Spero che guardando a questi giorni saremo tutti orgogliosi di come abbiamo risposto a questa sfida. E quelli che verranno dopo di noi diranno che questa generazione sono stati forti come i loro predecessori, che la disciplina, la risolutezza e lo spirito sono ancora virtù di questo Paese. L'orgoglio di ciò che siamo non fa parte del passato, ma definisce il nostro presente e il nostro futuro. Gli applausi al personale sanitario e a chi lavora per mandare avanti il Paese saranno ricordati come l'espressione del nostro spirito, il cui simbolo sarà rappresentato dagli arcobaleni disegnati dai bambini".

La Regina continua ricordando i tempi della Seconda Guerra Mondiale:



"In tutto il Commonwealth, e in tutto il mondo, abbiamo visto storie commoventi di persone che si aiutano a vicenda, consegnando cibo e medicine a domicilio, aiutando i propri vicini o convertendo la produzione aziendale per sostenere lo sforzo sanitario. E sebbene l'autoquarantena possa essere a volte difficili, tante persone, indipendentemente dalla propria fede, stanno scoprendo in essa un'opportunità per rallentare e riflettere, nella preghiera o nella meditazione. Mi viene in mente la prima trasmissione radiofonica che ho realizzato, nel 1940, con mia sorella: allora ci rivolgemmo proprio da qui, da Windsor, ai bambini che erano stati sfollati dalle città e allontanati dai loro genitori per motivi di sicurezza. Oggi, ancora una volta, molti soffriranno la separazione dei propri cari, ma anche oggi, come allora, sappiamo, nel profondo, che è la cosa giusta da fare".

Elisabetta si avvia alla conclusione:



"Abbiamo già affrontato altre sfide, ma mai come questa. Questa volta ci uniamo a tutte le nazioni del mondo, in uno sforzo comune, condividendo i grandi progressi della scienza e la nostra istintiva difesa della salute. Avremo successo e quel successo apparterrà a ognuno di noi. Abbiamo ancora molto da sopportare, ma potremo consolarci col pensiero che verranno giorni migliori: staremo di nuovo con i nostri amici, ritroveremo le nostre famiglie, ci incontreremo di nuovo. Ma per ora invio i miei più sentiti ringraziamenti e i migliori auguri a ciascuno di voi".

E "We will meet again" è il miglior claim che potesse riservare per il suo discorso.



Intanto l'erede al trono, il Principe Carlo, risultato positivo al Coronavirus e uscito dalla quarantena, ha fatto sapere di star bene e ha presenziato da remoto all'inaugurazione dell'ospedale provvisorio più grande d'Europa, aperto alla Fiera di Londra.