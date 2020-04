Domenica in e gli ospiti della trentesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 2 aprile 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

In un periodo molto difficile come quello che la nostra cara Italia sta vivendo, c'è un appuntamento di intrattenimento nel giorno di festa che cerca di far compagnia agli italiani con un programma fatto di umanità dal profumo di famiglia. Non per niente da alcune settimane, proprio per la situazione sanitaria che stiamo vivendo e le misure che sono state prese per arginarla, Domenica in e molte altre trasmissioni, stanno andando in onda con ospiti collegati proprio dalle mura domestiche. Si amplifica dunque in qualche modo il tono di familiarità fra la conduttrice del programma Mara Venier, ormai diventata la zia degli italiani e quindi una di famiglia ed il pubblico della rete italiana più familiare, ovvero la prima.

Domenica 5 aprile, domenica delle Palme, Mara intratterrà da par suo il pubblico con una nuova carrellata di ospiti che qui andiamo ad anticiparvi, cari lettori di TvBlog. Partiamo dal comico, attore e regista Giorgio Panariello, ospite ormai di casa a Domenica in, esattamente come il conduttore e ballerino Stefano De Martino.

Ospite di Mara per il mondo della canzone Red Canzian, una settimana dopo la presenza da Mara di altri due componenti dei Pooh, ricordiamo la toccante testimonianza di Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio che hanno presentato il loro brano dedicato a Bergamo e alla raccolta fondi per l'Ospedale Papa Giovanni "Rinascerò rinascerai".

Sempre per la canzone con Mara Katia Ricciarelli, sua cara e vecchia amica con ricordi "uggiosi" veneziani e restando a Venezia collegamento con il sindaco della città lagunare Luigi Brungaro. Sempre per la musica con Mara il tenore Vittorio Grigolo e per lo sport Max Biaggi.

Per parlare poi dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo collegamento con il Professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.

Tutto questo, unito alla travolgente carica di Mara Venier, domenica a partire dalle ore 14 con la puntata numero 30 di Domenica in come sempre su Rai1.