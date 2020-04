Eurovision 2020 in tv nonostante la cancellazione: show speciale il 16 maggio

Annunciato un evento speciale per celebrare i cantanti che avrebbero dovuto gareggiare per l'ESC 2020 e per riunire l'Europa contro il Coronavirus-

Eurovision Song Contest 2020 è saltato a causa del Coronavirus, ma non tutto è perduto: è stato annunciato infatti un evento speciale in onda il 16 maggio alle 21, lo stesso giorno e nella stessa ora in cui sarebbe dovuta andare in onda la finalissima. Il titolo scelto per l'evento è Eurovision: Europe Shine A Light e si presenta come una carrellata non competitiva, ovviamente, di canzoni della storia dell'ESC, con molte sorprese per il pubblico a casa.

Il programma è prodotto dalle tv olandesi e sarà condotto da Chantal Janzen, Edsilia Rombley (già alla guida dell'Eurovision 1998 e 2007) e Jan Smit. La formula ovviamente è quella usata in questi giorni per cercare di imbastire uno show inedito, ovvero le esibizioni da casa e non solo degli artisti che avrebbero dovuto partecipare (compreso il nostro Diodato). I cantanti si esibiranno su brani della storia dell'Eurovision Song Contest scelti in base anche alla loro aderenza' al momento che stiamo vivendo. Prevista anche la partecipazione di 'vecchie glorie' dello show, con brani storici dell'ESC: e chissà che non compaiano anche Toto Cutugno e Al Bano e Romina.

In tutto si prevede uno show di un paio di ore, agevole e divertente la cui line-up sarà resa nota nelle prossime settimane. Un modo per riunire idealmente un'Europa, mai cos divisa, nella lotta contro il Coronavirus e mai così malvista. Olanda in primis, visto il braccio di ferro sui Coronabond.

L'EBU e le tv impegnate nella produzione stanno invitando i broadcaster membri dell'Unione, quelli che avrebbero preso parte all'ESC2020, a partecipare anche a questo evento speciale. Vedremo quindi se la Rai accetterà di trasmettere questo evento speciale nel prime time del 16 maggio 2020.