Coronavirus, serie tv e fiction: i set sospesi in Italia e nel mondo

Di Massimo Galanto martedì 31 marzo 2020

Il punto della situazione nel mondo in piena pandemia di coronavirus

A causa della pandemia di coronavirus si sono fermati anche i set di film e serie tv in Italia e negli Stati Uniti. Grazie all'Ansa, facciamo il punto della situazione.

Interrotte le riprese di Anna, la serie che Niccolò Ammaniti stava girando a Palermo per Sky, tratta dal suo omonimo romanzo che narra di una pandemia atroce. Protagonista Giulia Dragotto

Sospeso anche il set di Un posto al sole (Rai3). La messa in onda dei nuovi e giornalieri episodi (quelli già terminati) della soap opera è garantita fino a venerdì 10 aprile, mentre da lunedì 13 aprile verranno trasmesse le repliche.

Stop anche alle riprese di Leonardo, mega produzione internazionale di Lux Vide e Sony Pictures con il coinvolgimento di diverse televisioni pubbliche europee.

Ferme anche le fiction Rai L'ispettore Coliandro 8, Rocco Schiavone 4, L'Allieva 3, Il Paradiso delle Signore e Thomas 3 (la prima stagione di quest'ultima andrà in onda in autunno su Rai1, la seconda nei primi mesi del 2021).

Per quanto riguarda Mediaset, che già aveva deciso di rinviare la messa in onda di Made in Italy, prevista per marzo, si registrano gli stop di Tutta colpa di Freud - La serie, con Claudio Bisio e Caterina Shulha, e di Buongiorno mamma con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Beatrice Arnera.

Netflix ha deciso di sospendere gli ultimi giorni delle riprese della terza stagione di Suburra; i primi ciak della stagione finale erano iniziati lo scorso dicembre.

Amazon ha fermato la produzione della nuovissima serie basata sul Signore degli anelli di J. R. R. Tolkien, le riprese si dovevano svolgere in Nuova Zelanda, così come della seconda stagione di Carnival Row con Orlando Bloom: le riprese erano attese a Budapest.

Per quanto concerne l'estero, blocco della lavorazione per la quarta stagione di Stranger Things (Netflix). Stop anche della seconda stagione di The Morning Show (Apple TV+) con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Si è fermato pure Grey's Anatomy, della cui 16esima stagione sono stati girati 21 episodi su 25.