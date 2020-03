Musica che unisce su Rai 1, "È il nostro Live Aid": ospiti e programma

Di Giorgia Iovane martedì 31 marzo 2020

Un charity show da remoto per la Protezione Civile dalle 20.35 su Rai 1.

Musica che unisce è la serata-evento di Rai 1 per raccogliere fondi per la Protezione Civile: uno show inedito, fatto 'in casa'.

"È il nostro Live Aid" ha detto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta annunciando Musica che unisce, la serata-evento in onda questa sera, martedì 31 marzo, dalle 20.30 sull'Ammiraglia Rai. Un charity show per raccogliere fondi per la Protezione Civile, realizzato in collaborazione col Ministero della Salute e grazie alla partecipazione di decine di artisti che hanno inviato clip ed esibizioni realizzate a casa, legate tra loro grazie alla voce narrante di Vincenzo Mollica.

Il pensiero corre subito all'iHeart Living Room Concert, andato in onda domenisca scorsa su Fox condotto da Elton John per raccogliere fondi a sostegno di chi è in crisi per l'emergenza COVID e a sostegno dei primi soccorritori per l'infanzia: una serata pensata per rallegrare gli americani in quarantena e per fare del bene, cui hanno partecipato con momenti di spettacolo di alto profilo stelle hollywoodiane e leggende della musica. Ed è difficile ignorare l'ottimamente realizzata reunion dei Backstreet Boys, tra i vari momenti da ricordare.

Musica che unisce, quindi si annuncia come un live non live che si avvale di performance da remoto con attori, cantanti, esponenti del mondo dello sport, medici, esperti, comici e con un messaggio speciale del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: si può donare tramite l’IBAN della Protezione Civile, ma anche con carta di credito all'indirizzo www.rai.it/musicacheunisce.



Musica che unisce, ospiti ed esibizioni

Tra gli ospiti Virginia Raffaele e Roberto Bolle di nuovo impegnati in un balletto, questa volta virtuale, Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino daranno vita a un dialogo a distanza, Gigi Proietti declamerà “Viva l'Italia” di Francesco De Gregori. Enrico Brignano cercherà di sollevare lo spirito, mentre Luca Zingaretti reciterà un suo monologo, scritto apposta per invitare a donare per la Protezione Civile.

Il cast musicale prevede:





Alessandra Amoroso,



Andrea Bocelli,



Brunori Sas,



Cesare Cremonini,



Diodato,



Elisa,



Emma,



Ermal Meta,



Fedez,



Francesca Michielin,



Francesco Gabbani,



Gazzelle,



Gigi D’Alessio,



Levante,



Ludovico Einaudi,



Mahmood,



Marco Mengoni,



Negramaro,



Paola Turci,



Riccardo Cocciante,



Tiziano Ferro,



Tommaso Paradiso,



Marco Masini,



Pinguini Tattici Nucleari e Il Volo,



Calcutta



Måneskin.



Presenti per il mondo dello sport Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri.

Tra gli esperti chiamati a parlare del COVID il Prof. Walter Ricciardi - Consigliere del ministro della Salute, il Prof. Giovanni Rezza - Direttore Dipartimento Malattie Infettive - Istituto Superiore di Sanità, il Prof. Giuseppe Ippolito - Direttore scientifico INMI Lazzaro Spallanzani Roma e la Dott.ssa Flavia Riccardo - Ricercatrice - Istituto Superiore di Sanità.



Musica che unisce, come seguirlo in tv e in live streaming

Lo show va in onda su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) dalle 20.30 e in simulcast su RaiRadio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. E' visibile inoltre su tutte le piattaforme Rai, da RaiPlay ai canali ufficiali YouTube e Facebook.





Musica che unisce, Second Screen

Musica che unisce ha un proprio profilo Instagram e ha come hashtag #Musicacheunisce.