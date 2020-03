#ImagineForVerissimo, l'iniziativa di Verissimo contro il coronavirus in onda domani

Di Massimo Galanto venerdì 27 marzo 2020

Attori, cantanti e personaggi famosi, tutti insieme, ma ognuno dalla propria casa, cantano Imagine

Nell'appuntamento di domani, sabato 28 marzo, di Verissimo, in onda alle ore 15.40, su Canale 5, ci sarà spazio anche per una iniziativa solidale. Per trasmettere al pubblico un messaggio di affetto e vicinanza in questo momento critico per la pandemia da coronavirus in corso, infatti, il programma di Silvia Toffanin ha lanciato un invito al quale hanno risposto moltissimi personaggi del mondo del cinema, della tv, della musica e dello sport.

Così, in apertura di trasmissione, tutti insieme, ma ognuno dalla propria casa, Afef, Alberto Urso, Alena Seredova, Alessandra Amoroso, Diana Del Bufalo, Edoardo Stoppa con Juliana Moreira, Elisabetta Canalis, Elodie, Fabio Fognini, Filippo Magnini con Giorgia Palmas, Francesca Schiavone con Cilene, Francesco Arca, Francesco Renga, Gerry Scotti, Gigi D’Alessio, Giordana Angi, Giusy Ferreri, Il Volo (Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble), Kevin Prince Boateng con Melissa Satta, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nek, Paolo Ruffini, Raoul Bova con Rocio Munoz Morales, Serena Autieri, Serena Rossi e Sergio Sylvestre intoneranno a gran voce uno dei brani più emozionanti e pieni di speranza della storia della musica, ossia Imagine di John Lennon.

Nel corso della puntata vera e propria di Verissimo - le storie, saranno riproposte le interviste della Toffanin a Sinisa Mihajlovic, Gianni Morandi, Loredana Berté e Adriana Volpe.