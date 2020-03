Domenica in e gli ospiti della ventinovesima puntata (Anteprima Blogo)

Torna domenica 29 marzo alle ore 14 su Rai1 l'appuntamento con Domenica in, come sempre diretto e condotto da Mara Venier. Anche questa settimana il programma sarà privo di pubblico in studio e con gli ospiti collegati da casa per l'emergenza Coronavirus che sta vivendo il nostro paese in questo periodo.

Vediamo insieme quali saranno gli ospiti collegati in diretta con Mara domenica. Si parte da un vecchio amico di Mara e di Domenica in, ovvero Mika.



Per il mondo della canzone ospiti di Mara anche due "Pooh" cioè Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio e poi ancora Orietta Berti.

Di nuovo da Mara Teo Teocoli ed in un momento come questo preziosa sarà la partecipazione di Don Antonio Mazzi.

Verrà riproposta poi l’intervista a Lucia Bosè, da poco scomparsa e ci saranno dei collegamenti con gli ospedali di Bergamo, Roma,Bari per le nascite dei bambini. In chiusura collegamento con Assisi per la preghiera del Papa.