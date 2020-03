Rai1 taglia la Messa di Papa Francesco

Di Massimo Galanto mercoledì 25 marzo 2020

È successo stamattina, interrotta la trasmissione della celebrazione prima della benedizione finale

"Poco fa ho assistito all'ennesima sciatteria della mia Rai. Sono stati capaci di tagliare la Messa del Papa, per la prima volta in diretta dalla Cappella di Santa Marta in solitudine". A denunciarlo su Facebook è Filippo Anastasi, ex capo dell'informazione religiosa Rai.

Rai 1 stamattina, in effetti, ha trasmesso a partire dalle ore 7 la Santa Messa celebrata da Papa Francesco, ma l'ha interrotta subito prima della benedizione, dando la linea al Tg1 (della durata di 4 minuti):

Dopo la Comunione l'immagine si è soffermata sull'altare sul Santissimo, in attesa della benedizione finale del Papa. Pure gli atei sanno che la Messa finisce quando il sacerdote dice " ite Missa est". Ebbene hanno tagliato il Papa!

Anastasi commenta osservando che "all'epoca mia, quando ero direttore dell'informazione religiosa della Rai io avrei perso il posto".

La trasmissione della Messa è prevista tutte le mattine, alle ore 7. Domani capiremo se subirà nuovamente il discutibile taglio (evidentemente, un errore) oppure se la celebrazione sarà proposta al pubblico della tv pubblica in versione integrale.

Ricordiamo, in chiusura, che l'attuale responsabile di Rai Vaticano è Massimo Enrico Milone. Il direttore di Rai1, invece, è Stefano Coletta.