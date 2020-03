Borrelli ha la febbre, salta conferenza stampa delle 18

Di Marcello Filograsso mercoledì 25 marzo 2020

Le notizie sull'andamento dell'epidemia saranno rese note tramite un comunicato stampa

Fuori programma nel fuori programma: l'appuntamento con la conferenza stampa della Protezione Civile, previsto ormai ogni giorno alle 18 per aggiornare il Paese sull'andamento del coronavirus, è destinato a saltare in quanto il suo responsabile Angelo Borrelli ha accusato sintomi febbrili. A farlo sapere è la stessa Protezione Civile con un comunicato stampa.

Al posto della conferenza stampa verrà emesso, sempre alle ore 18, un altro comunicato per dare un quadro della curva epidemiologica al 25 marzo. Gli appuntamenti con l'istituzione di via Torchiarelli sono sospesi fino a data da destinarsi. Il capo della Protezione Civile si è messo in quarantena a scopo precauzionale. L'uomo è stato sottoposto a un secondo tampone dopo che il primo ha dato esito negativo.

Le conferenze stampa di Borrelli sono state trasmesse finora in diretta dai canali all news Rainews, TgCom24 e Sky Tg24, oltre che da alcune edizioni del Tg nazionali.

Al di là della notizia, resta da chiedersi tuttavia il motivo di annullare gli appuntamenti a data a destinarsi: possibile che non ci sia nessun altro all'interno della Protezione Civile che possa aggiornarci sull'andamento del coronavirus?