Pechino Express 2020, anticipazioni tappa settima puntata

Di Marco Salaris martedì 24 marzo 2020

Cosa accadrà nell'appuntamento con l'adventure show di Rai 2.

Settimo appuntamento con Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente questa sera martedì 24 marzo alle 21.20, su Rai2. L'adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia.

E' ancora la Cina protagonista dell'avventura delle coppie ancora in gara. Si partirà da Xijiangyuan, nella regione dello Guangxi, una provincia autonoma fatta di piccoli villaggi di pescatori e agricoltori in cui il tempo sembra essersi fermato, per raggiungere Wuzhou. La sosta intermedia sarà a Yangshouo, dove due squadre si sfideranno nella Prova Vantaggio.



Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente, coppie in gara

Si giocano la permanenza in gara 5 coppie:









Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni)















i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi)















Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay),















le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)















i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).









