Domenica In: Fedez ospite in video, Chiara Ferragni solo suggeritrice a bordo campo

Di Ivan Buratti domenica 22 marzo 2020

La conduttrice chiama in collegamento Fedez e la compagna Chiara Ferragni, che però non partecipa all'intervista

Domenica In, Mara Venier è tornata in onda con il suo contenitore che chiude la settimana televisiva di Rai 1. Dopo la pausa dalla diretta della scorsa settimana, la conduttrice veneta è apparsa nuovamente davanti alle telecamere per intrattenere il pubblico, accogliendo via collegamento Skype numerosi ospiti per offrire qualche ora di intrattenimento, con l'emergenza Coronavirus inevitabilmente sullo sfondo.

Curiosa di conoscere le nuove abitudini quotidiane di colleghi conduttori, attori e cantanti, Mara Venier è riuscita ad intrufolarsi anche nell'appartamento di Fedez e Chiara Ferragni, autori di una delle raccolte fondi più proficui e chiacchierate degli ultimi giorni. Proprio l'iniziativa benefica social è stata al centro di gran parte dell'intervista con il rapper, che ha sottolineato l'incredibile quantità di donazioni ricevute per la creazione di nuovi posti-letto nei reparti di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Sebbene l'intervento di Fedez sia stato anticipato da una clip che ha ripercorso la carriera e i successi propri e della compagna imprenditrice digitale, solo lui è apparso di fronte alla camera frontale dello smartphone per rispondere alle domande di Mara Venier. Chiara Ferragni, sempre restia a mostrarsi fuori dai propri canali social (tuttalpiù, può spuntare in qualche spot di shampoo o biscotti in edizione limitata), ha lasciato che il marito facesse da portavoce unico del pensiero della famiglia Ferragnez. L'influencer, presentata quindi come ospite, si è limitata a fare da suggeritrice a bordo campo per confermare o smentire i dati della raccolta. "Siamo arrivati a 92 paesi, giusto amore?.

Inevitabile per Mara Venier appellarsi all'ospite con le forme plurali. D'altronde, l'annuncio della campagna è stato diffuso su entrambi i loro account Instagram, tra i più popolari in Italia, che ne hanno concesso il successo. Forse la conduttrice sperava che la Ferragni facesse capolino da un momento all'altro, facendo un regalo molto speciale ai suoi follower all'ascolto?