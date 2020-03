Fedez a Che Tempo Che Fa: "Dalla nostra campagna una scia di positività"

Di Giorgia Iovane domenica 22 marzo 2020

Fedez ospite di Fazio riceve i ringraziamenti pubblici di Zangrillo: la nuova area del San Raffaele destinata ai malati di Coronavirus è pronta.

Duecento ore di lavoro e due giorni di allestimento: poco più di 10 giorni di lavoro in tutto per allestire il nuovo reparto Covid nato grazie alla spinta di Chiara Ferragni e Fedez che per primi hanno avviato una raccolta fondi a sostegno degli ospedali lombardi, e non solo, in difficoltà. Lanciata lo scorso 9 marzo con una donazione di 100.000 euro, la campagna si è chiusa con circa 4,3 mln di euro raccolti, di cui il primo milione raggiunto in pochissime ore. Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez organizzano una raccolta fondi per l'ospedale San Raffaele di Milano (video) La raccolta fondi per aiutare il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano Da qui l'avvio di un progetto per convertire un campetto di basket nell'area del San Raffaele in un reparto completo, nato sotto lo sguardo del primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. E proprio Zangrillo, tra gli ospiti ormai fissi di Che Tempo Che Fa, ha colto l'occasione per ringraziare pubblicamente Fedez e Chiara Ferragni. Un ringraziamento cui si è aggiunto Fabio Fazio e che Fedez ha accolto in collegamento solitario dalla cameretta del suo piccolo Leone.



"Sono contento della scia di positività che ha lasciato questa campagna vhe va oltre il piccolo grande miracolo che sono riusciti a fare al San Raffaele: la scia è rappresentata dalla nascita di una solidarietà importante, visto che dopo la nostra sono nate decine di raccolte fondi"

dice Fedez, che evidentemente vuole sottolineare la tempestività della propria iniziativa anche contro le feroci critiche ricevute e nello stesso tempo sottolineare la proliferazione di iniziative analoghe che stanno attraversando lo Stivale. E a proposito delle tante campagne avviate, Fedez ha parlato di un'altra iniziativa, appena accennata anche perché non gli è stato dato molto spazio. Dice di essere al lavoro con un gruppo di volontari per creare una piattaforma che raccolga e monitori le tante campagne avviate, validandone e verificandole.

Un collegamento brevissimo in una domenica che ha visto Fedez protagonista anche di una chiacchierata con Mara Venier a Domenica IN. La tv mainstream ringrazia la coppia di web influencer: in fondo un altro piccolo tassello del sempre più virtuoso circolo tra tv e second screen...