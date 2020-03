Coronavirus, Beautiful sospende le riprese: non era mai successo in 33 anni

Di Fabio Morasca giovedì 19 marzo 2020

La programmazione della soap opera su Canale 5 non subirà alcuna modifica.

L'emergenza Coronavirus ha fermato anche Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5.

Si tratta, ovviamente, di una notizia prevedibile, considerando la gravità della situazione e l'arrivo di altre notizie simili.

Lo stop di The Bold and The Beautiful (titolo originale della soap opera in onda, negli Stati Uniti, sulla CBS), però, è comunque una notizia perché la produzione degli episodi non era mai stata interrotta in questi 33 anni.

Stando a quanto pubblicato dal sito Deadline, di fronte alle direttive e alle restrizioni del mayor di Los Angeles, Eric Garcetti, la decisione di bloccare la produzione si è rivelata inevitabile.

Lo stop è iniziato martedì 17 marzo 2020 e durerà due settimane.

Negli Stati Uniti, gli episodi inediti di Beautiful possono coprire la programmazione per le prossime 4-6 settimane.

In Italia, ovviamente, il problema non si pone visto che gli episodi di Beautiful vanno in onda qui da noi a distanza di molti mesi dalla prima tv statunitense. La programmazione di Beautiful su Canale 5, quindi, non dovrebbe subire alcuna modifica.

Dal 1987 ad oggi, come già anticipato, praticamente niente e nessuno aveva interrotto la produzione degli episodi di Beautiful che, negli anni passati, è andata avanti anche in caso di temporanea indisponibilità degli attori storici.

Nel 1992, ad esempio, Ronn Moss, interprete storico di Ridge Forrester, non più presente nella soap opera dal 2012, fu temporaneamente sostituito da un altro attore, Lane Davies, in quanto impegnato sul set di una fiction qui in Italia.

Katherine Kelly Lang, l'attrice che interpreta un altro personaggio iconico della soap, Brooke Forrester, invece, fu sostituita due volte, nel 1987 e nel 1997, rispettivamente dalle attrici Catherine Hickland e Sandra Ferguson. La prima sostituzione fu dovuta a motivi di salute; la seconda, invece, fu causata dalla sua terza maternità.