Uomini e Donne salta all'ultimo momento, anticipata la programmazione sostitutiva

Di Marco Salaris lunedì 16 marzo 2020

Al suo posto in onda film delle serie Inga Lindstorm e Rosamunde Pilcher originariamente programmati dal 23 marzo.

A sorpresa, l'ultima settimana di programmazione delle puntate inedite di Uomini e Donne - che sarebbe dovuta iniziare oggi alle 14:45 su Canale 5 - salta all'ultimo momento. Nonostante la guida tv Mediaset indichi la regolare messa in onda del programma di Maria de Filippi, al suo posto è andato in onda un film della serie Inga Lindstorm.

Seguirà da domani il ciclo di pellicole di Rosamunde Pilcher per poi tornare a Inga Lindstorm venerdì. In breve la programmazione sostitutiva è stata anticipata di una settimana. Lo stop di Uomini e Donne arriva a quasi 24 ore di distanza dal comunicato Mediaset che annuncia la modifica della programmazione di Canale 5, tra cui le repliche di Avanti un altro, decisione che Paolo Bonolis non ha affatto gradito.