Il Commissario Montalbano - La rete di protezione: anticipazioni e trama

Di Giorgia Iovane lunedì 16 marzo 2020

Il Commissario Montalbano in prima tv su Rai 1 con il secondo e ultimo nuovo episodio: stasera "La rete di protezione".

Il Commissario Montalbano su Rai 1 lunedì 16 marzo 2020 alle 21.25 va in onda la seconda e ultima nuova puntata della stagione 2020, La rete di protezione, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. E' il primo film tv che vede Luca Zingaretti alla regia.



Il Commissario Montalbano - La rete di protezione: anticipazioni e trama

A Vigàta è arrivata una troupe cinematografica svedese per le riprese di un film che racconta di una nave del loro paese approdata in Sicilia nel secolo scorso. La curiosità tra gli abitanti è tanta, l’eccitazione è alle stelle, i disagi per la circolazione drammatici. Intanto un uomo, l'ing. Sabatello, si presenta in commissariato a raccontare una curiosa storia sulla sua antica famiglia: in cantina ha trovato dei filmini in cui suo padre, negli ultimi anni della sua vita, ha ripreso, seppur gravemente ammalato, ogni anno nello stesso giorno e alla stessa ora, lo stesso muro. Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconde un cold cade dalle tinte tragiche e fosche. Ma un altro evento metterà a soqquadro la placida cittadina di Vigàta: nella scuola del paese due uomini con la maschera sul volto fanno irruzione nella classe frequentata proprio dal figlio del vicecommissario Augello, lanciando oscure minacce e sparando alcuni colpi di pistola.

Luca Zingaretti ha descritto, da regista, questo secondo episodio del 2020:



"Ironia, tragedia e modernità: ci sono tutti gli elementi della

scrittura di Camilleri in questo episodio. Il primo che ho affrontato non solo come attore ma anche come regista, cercando di fare miei gli insegnamenti di Alberto Sironi che dei Montalbano televisivi è stato l’artefice principale, oltre ad essere stato per me un indimenticabile, prezioso e insostituibile amico".

Il Commissario Montalbano 2020, la serie e il cast

I due film tv inediti in onda il 9 e il 16 marzo 2020, tratti dai lavori letterari di Camilleri editi da Sellerio, sono una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, prodotti da Carlo Degli Esposti e Nora Barbieri con Max Gusberti. Alla regia Alberto Sironi e Luca Zingaretti, subentrato in corsa nella realizzazione dei due episodi 2020 e in un terzo che sarà trasmesso nel 2021. Tra gli sceneggiatori, il maestro Andrea Camilleri, Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini.

Torna il cast storico, sul set del commissariato di Vigàta da ormai 20 anni. Con Luca Zingaretti, da sempre Salvo Montalbano, ritroviamo Cesare Bocci, nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti di Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia.





Il Commissario Montalbano 2020, come seguirlo in diretta e in live streaming

I due film tv in prima tv de Il Commissario Montalbano vanno in onda su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) e in live streaming su RaiPlay, dove saranno disponibili per qualche giorno on demand.



Il Commissario Montalbano 2020, second screen

Per commentare la puntata l'hashtag è #IlCommissarioMontalbano.