Blogo retroscena: Italia si di domenica con i volti di Rai1

Di Hit domenica 15 marzo 2020

Come cambia il palinsesto di Rai1 della domenica pomeriggio

Se Domenica in si ferma, Rai1 tenta stoicamente di tenere vivo il proprio presidio della domenica pomeriggio e lo fa dando spazio ad Italia si (che ieri ha fatto record di ascolti in un sabato privo di Verissimo).

Marco Liorni dunque oggi pomeriggio dalle ore 14 e fino alle ore 16:30 sarà in onda in diretta dallo studio 3 di via Teulada in Roma per una puntata speciale di Italia si. In studio con lui ci saranno solamente Rita Dalla Chiesa e Manuel Bortuzzo (come ieri) e senza alcun ospite, come le nuove direttive causa Coronavirus hanno imposto a tutte le produzioni Rai.

Sarà un pomeriggio nel pieno stile del programma di Liorni, con informazioni sull'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo, ma sarà anche un modo per tenere compagnia al pubblico della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo rimasto orfano di Domenica in, che avrà comunque uno spazio con "il meglio di" dalle ore 16:30 e prima della messa in onda di Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini.

Un modo molto concreto di far sentire la Rete 1 vicina al proprio pubblico sarà quello di far intervenire all'interno del programma i volti del primo canale della televisione pubblica. Sono infatti previsti collegamenti video con Carlo Conti, Caterina Balivo, Milly Carlucci, Lorella Cuccarini, Alberto Matano, Amadeus, Flavio Insinna, Antonella Clerici e Fiorello che da sabato 21 marzo sarà protagonista con il suo Viva Raiplay del sabato sera di Rai1, tanto per fare alcuni nomi.

POST IN AGGIORNAMENTO.