Blogo retroscena: Grande fratello vip verso chiusura anticipata? In Rai si pensa ad altre restrizioni

Di Hit domenica 15 marzo 2020

Indiscrezioni rispetto al popolare reality show di Canale 5

Le defezioni per quel che riguarda i programmi della nostra televisione causa Coronavirus stanno diventando davvero molte. Il contagio di questo virus si sta allargando a macchia d'olio, seppur con il tentativo di fermarne la propagazione del nostro governo con le misure restrittive che tutti noi conosciamo molto bene.

Le produzioni televisive richiedono un impiego di personale importante che va ben al di là di quelli che vediamo andare in video: personale tecnico, truccatori, parrucchieri, autori e quant'altro. Basta una sola persona per bloccare l'intera produzione ed è questo che sta capitando in questi ultimi giorni, i casi li conoscete e li abbiamo documentati anche da queste colonne.

Ci sarebbero casi di contagio, per quel che riguarda la Rai, sia presso gli studi Dear che presso gli studi dello storico CPTV di via Teulada. Si starebbe decidendo di bloccare in futuro l'uso di parrucchieri, truccatori e costumisti nelle produzioni Rai, oltre che di limitare al massimo l'uso di ospiti in studio, questo per ridurre al massimo l'uso di personale per la realizzazione dei vari programmi e cercando di concentrare tutto a Saxa.

Nel frattempo da parte Mediaset si starebbe pensando di anticipare la chiusura del Grande fratello vip a mercoledì 8 aprile, anticipando così la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini di qualche settimana (era stata annunciata la finale per il 27 di aprile). La decisione finale verrà presa dopo la puntata di mercoledì prossimo, anche in questo caso però, evidentemente, se ci dovesse essere un caso di contagio all'interno della produzione, il programma verrà chiuso all'istante.