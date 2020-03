Domenica in e gli ospiti della ventisettesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 13 marzo 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Torna domenica 15 marzo l'appuntamento con il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 con Mara Venier pronta ad ospitare nel proprio studio persone e personaggi per tenere compagnia al pubblico televisivo in queste ore angosciato e preso dalla questione Coronavirus.

Con tutte le misure del caso è pronta quindi questa nuova puntata di Domenica in e vediamo insieme il gruppo di ospiti che la animerà e non sarà una cosa assolutamente facile perchè ovviamente con la situazione attuale, molti personaggi hanno rinunciato a venire in studio, inoltre questa è Domenica in e non Vita in diretta, quindi non si può pretendere che il programmi si snaturi completamente.

Veniamo però al menu della puntata del 15 marzo partendo con un talk show dall'inequivocabile titolo: "Tutti a casa" con Alberto Matano, Pierluigi Diaco, Serena Bortone, Rita Dalla Chiesa, il Prof. Luca Richeldi, Don Walter Insero.

Ci sarà poi un incontro con il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri e collegamenti con personaggi del mondo dello spettacolo Orietta Berti, Roby Facchinetti, Andrea Sannino e collegamenti Skype con gli ospedali di Cremona e Bari. In studio poi con Mara Lino Banfi e Minnie Minoprio, è prevista poi una intervista con il Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio.